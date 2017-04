Winslow Junior High School recently announced the following students were named to the second trimester honor roll for the 2016-17 academic year.

Eighth grade — high honors: Grace Bilodeau, Elliana Dow, Jennifer Ferry, Cassidy McIntire, Kaylee Nadeau, Paige Spears, Olivia Tiner, Cody Wahl and Emily West.

Honors: Haneen Ali, Werkay Benson, Jacob Berard, Philip Bigelow, Justin Bolduc, Caleb Bulger, Megan Cates, Jade Crimmins, Holden Dart, Jonathan Day, Philip Edwards, Cassidy Foss, Reid Gagnon, Sophie-Ann Gerry, Mikayla Gurney, Lilly Harvey, Kassidy Latendresse, Jenna Libby, Bodhi Littlefield, Timothy Mackbach, Nathan Newgard, Karlie Ramsdell, Miranda Raymond, Lauren Roy, Annalise Spaulding, Abigail Thibodeau, Jenna Veileux and Carly Warn.

Honorable mention: Elizabeth Crouse, Hunter Gagne, Colby Genest, Olivia LeBlanc, Joseph Lopes and Zoe-Kay Reardon.

Seventh grade — high honors: Derick Capp, Carrina Chen, Emma Farnham, Abby Giguere, Megan Huesers, Alaina Lambert, Aidan Larrabee, Vanessa Norris, Crystal Reynolds, Ryan Yang.

Honors: Aidan Barbeau, Kassidy Bibeau, Evan Bourget, Tyler Brockway, Kevin Brownell, Sage Clukey, Joscelyn Denis, Kaci Fortin, Mckayla Fortin, Brady Goodwin, William Harvey, Jordanna Hernandez, Anna Lakey, Ethan Loubier, Kristopher Loubier, Ryan Martin, Levi Olin, Harly Pomerleau, Emilee Richards, Mikayla Rioux, Thomas Rowe, Audrey Sheridan, Steven Sloat, Zackery St. Pierre, Jackson Stafford, Dustin Tower, Zachary VanAntwerp, Connor Veilleux, Ryan Wahl and Nicholas Weiss.

Honorable mention: Grace Campbell, Austin Campbellton, Marissa Elwell, Brooklyn Kelly, Caleb-Jared Larsen, Madison Lower, Kaitlin Morrison, Lindsay Moulton, Joseph Pfingst, Allan Rogers, Samuel Schmitt, Isabella Strout, Julie Thorpe and Evan Watts.

Sixth grade — high honors: Kevin Bussiere, Aiden Esterline, Kylee Hernandez, Haley Martin and Lukas Stabins.

Honors: Payton Adams, Lainey Bell, Lucas Boucher, Devin Bussiere, Trista Campbell, Alex Crews, Joshua Crouse, Brooke Cunningham, Lewis Dionne, Tyler Dow, Brook Dunn, Dayton Dutin, Isabella Fleury, Emma Fortie, Brianna Giroux, Amani Humphrey, Allie Kimball, Aliyah LaCroix, Braden Laramee, Hunter Lee, Timothy Lessa, Caleb Marquis, Emma Michaud, Kaelyn Mulligan, Andrew Poulin, Makenna Preble, Jason Reynolds, Madison Rowe, Lacey Sillanpaa, Mattie Vaillancourt, Keira Veilleux and Jaxen Wiegand.

Honorable mention: Dylon Bouchard, Natalie Bourget, Hayden Clement, Michaela Demers, Audrey Dolley, Xander Giguere, Amaiya Hunter-Jacob, Treyvonne Janeski, Jared Newgard, Amber Phillips, Miriam Spicer, Caydence Thompson Lay and Sabrina York.

