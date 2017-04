Winthrop Middle School has announced its second trimester honor roll for the 2016-17 academic year.

Grade eight — High honors: Kerrigan Anuszewski, Hannah Duley, Colby Emery, Madison Forgue, Rowan Goebel-Bain, Landen Huff, Dana Lesko, Lindsay Letourneau, Ella Michaud, Nathan Miller, Aidan Mitchell, Abigail Morin, Fisher Parker, Jonathan Rioux, Abigail Ross, Teresa Siniak, Jacob Smith and Erica Taylor.

Honors: Alicia Bridges, Jenna Buzzell, Joshua Deanda-Whaley, Sandor Doczy-Bordi, Noah Dunn, Holly Eason, Mason Faucher, Owen Foster, Brooklyn Gaghan, Noah Grube, Adam Hardy, Sydney Harrison, Ripley Hart, Morgan Henderson, Chase Keezer, Devyn Lee, Madisyn Oberg, Gavin Perkins, Kevon Sharples, Abigail Shumway, Davis Squires and Jackson West.

Grade seven — High honors: Sarah Adam, Logan Baird, Anna Berkes, Cayla Caprara, Carley Corbin, Chloe Corbin, Chase Cuevas-Bumps, Andrew Foster, Justin Heath, Evan Jones, Aidan Knowlan, Vealy Lai, Muriel Lattin, Jackson Melendy, Marta Norton, Madelynne Perkins, Charlotte Precourt, Vanessa Richards Bowden, Jaimee Roeschke, Averie Silva, Caraline Squires, Lydia Szakas, Daniel Webster and Liberty Wells.

Honors: Ethan Agri, Patrick Bellemare, Carson Corbin, Brady Cumber, Ahna Dostie, Matthew Fenlason, Justin Ferguson, Eleanor Folsom, Autumn Gerry, Evan Gilks, Nicholas Girard, Juliette Gomez Lawson, Camille Graves, Chase Graves, Nathan Hachey, Xavier Hodge, Kaydence Hoyt, Cameron Hurd, Alex LeBlanc, Drake Parker, Lydia Rice and Jared Wilkins.

Grade six — High honors: Aundrea Abbott, Jakob Barrows, Sophia Blanco, Charlotte Bryant, Phoebe Dow, Kamryn Dube, Isabella Dunn, Sage Fortin, Elsa Goebel-Bain, Amelie Grube, Joshua Hafford, Nicholas Keezer, Julia Letourneau, Gavin Saucier, Rhyan Sawlivich, Emma Shuman, Tyler Shumway, Tyler Smith,Alyssa St. Pierre, Madison Lee Weymouth and Anna Whitestone.

Honors: Iker Alonso, Samuel Bourne, Aleah Childs, James Corgan, Kayla Curtis, Christine Downs, Andrew Fay, Robert Feeney, Keigan Francis, Tanner Frost, Simon Hooley, Camden Lesko, Zackary Maddy, Theodore Mihalakis, Josephine Nuce, Benjamin Ouellette, Carson Palmer, Luke Paradis, Nevaeh Pepin, Kolby Reynolds, Hayden Rivers, Matthew St. Hilaire, Tiarra Walz and Lauryn Wood.

