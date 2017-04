Waterville Junior High School has announced the following students were named to its third-quarter honor roll for the 2016-17 academic year.

Grade eight — High honors: Surya Amundsen, Josiah Bloom, Jenamarie Boston, Emma Fogg, Lindsay Given, Nadia Khan, Kwayah Lichterfeld, Sarah McNeil, Ella Moody, Joseph Morin, Declan Murphy, Jayda Murray, Aaliyah O’Clair, Zoey Trussell, Vannessa Veilleux, Avery Wechsler, Kalle Wood and Inga Zimba.

Honors: Herbert Brock, Tyler Chase, Lauren Demo, Evan DeMott, Owen Evans, Adrienne Foss, Evelyn Fuentes, Tavhin Gauthier, Brooke Hafenecker, Kloey Prosper, Jeremiah Quirion, Abigail Saucier, Steven Stanichuk, Emma Waldron and Brian Worthen.

Honorable mention: Matthew Anich, Alysa Evans, Juliana Jolin, Kaitlyn LeBrun, Samuel Lloyd, Kaylee Pierlioni, Hunter Watson and Nathan Weir.

Grade seven — High honors: Blair Blaisdell, Ashton Burgess, Emily Campbell, Colette Carrillo, Annie Cayer, Emilie Drake, Aedina Ethier, Sydney Field, Olivia Gervais, Jaclyn Gray, Jaden Grazulis, Piper Hallen, Joseph Hamelin, Ashley Harwood, Eleora Haviland, William Jackson, Lily Ker, Eleanor King, Alexis Leeman, Sarah Levesque, Andrei Bon Llanto, Amaya McNeill, Evelyn Mercier, Elias Nawfel, Grace Petley, Nicole Salvadori, Danica Serdjenian, Liam VonOesen, Sadie Works and Meriah Zeimetz.

Honors: Keya Amundsen, Brandon Bearce, Lydia Bussell, Brittney Cayford, Brandon Dodge, Lance Dolan, Madison Evans, Hailey Fischer, Keira Gilman, Hannah Hall, Ebba Heaton-Jones, Makenzie Juliano, Tanner Klasson, Lanie Latham, Alexandra Lopez, Deven Mackenrodt, Gabriella Maines, Noelle McIntyre, Coltrane McRae, Yuliya Paquette, William Place, Hannah Simmons, Tyler Singh, Aiden Tavares, Grace Thibeau, Kelsey Veilleux, Avery Willett and Sierra Wolfe.

Honorable mention: Christopher Berls, Ryleigh Brown, Zachary Coolidge, Luke Douglas, Erica Fox, Cambridge Hartley, Adam Sirois, Kyrina Speropolous, Marie Violette, Calia Williams, Kai Williams and Ethan Winkley.

Grade six — High honors: Allison Anich, Brianna Bates, Peter Butera, Mackenzie Denis, Alexa DeWitt, Angela Errigo, Amanda French, Alejandra Garcia-Pollis, YaJia Girardin, Kassidy Gordon, Asher Grazulis, Siena Klasson, Kala Littlefield, Michael Lugo, John Nawfel, Kyra Pham, Nicholas Poulin, Luke Quimby, Rylee Roy, Andrew Salvadori, Logan Tardif, James Trenholm, Andrew Turlo, Leila Turner, Abigail Williams and Karin Zimba.

Honors: Tatiana Ames, Tucker Begin, Tristan Belton, Addison Bernier, Wyatt Doak, Delaney Doe, Keegan Dumais, Taylor Dunn, Bryce Dyer, Wyatt Eads, Acadia Gauthier, Raylee Gilbert, Katherine Gorman, Dylan Gray, Hannah Hafenecker, Raven Keene, Finnian Kelly, Dylan Mitchell, Ava Moody, Cameron Murphy, Jonathan Roach, Brendan Roderick, Gaelan Russo, Wyatt Smith, Alexander Snipe, April Snow, Malynah Stanley, Madyson Tortorella, Nolan Veilleux and Rebecca Williams.

Honorable mention: Shelby Arsenault, Eva Burdin, Camron Carpenter, Rayvin Creamer, Haley Dunn, Aubrey Fecteau, Tyson Smith and Jada Thurlow.

