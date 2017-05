FAIRFIELD — Lawrence High School recently announced the following students were named to the third-quarter honor roll or the 2016-17 academic year.

Seniors — High honors: Kyle Anderson, Alexa Bartley, Morgan Boudreau, Kaylee Brann, Benjamin Copeland, Adam Fernald, Evan Fisher, Madelyn Fortin, Blaise Garcia, Campbell Gibson, Keristin Grant, Jaden Gray, Lilly Herrin, Kassie Joler, Samantha Knox, Alexis LaVerdiere, Kolby Lawrence, James LeBlanc, Kiana Letourneau, Joshua Marin, Curtis Martin, Brody Mckenzie, Riley Parlin, Ryan Pellerin, Shelby Stanley, Jillian Thompson, Evelyn Townsend and Elizabeth Walsh.

Honors: Christopher Audet, Jared Barter, Austin Bois, Emily Britton, Ethan Carmichael, Samantha Champagne, Mason Cooper, Tony Cuares, Callie Cunningham, Benjamin Curtis, Cynthia Falk, Katelyn Gerow, Christopher Goulette, Katie Greenleaf, Hannah Hanson, Sierra Hawkes, Sonnie Hippert, Jacob LaFlamme, Joseph Lailer, Lauren Lambert, Michaela Lawrence, Kaylie Leighton, Scott Leighton, Jacob Lennon, Connor Liberty, Tyler Luce, Kalianna Lutz, Timothy Martincic, Jacob Martitz, Gunner McAllister, Raeghan Moody, Alexis Murray, Tyler Noyes, Hallee Parlin, Valerie Paulette, Kristen Pelotte, Caleb Poulin, Cassidi Poulin, Jayme Poulin, Kayla Quimby, Joshua Roberts, Alexander Roy, Zachery Touchette, Conner Trask and Brielle Watson.

Juniors — High honors: Braden Ballard, Megan Belmont, Kathleen Cobb, Dakotah Cookson, Courtney Day, Harley Dixon, Jared Dodge, Molly Folsom, Kelsi Fortin, Gavin Green, Tabitha Grindle, Noah Grindstaff, Harley Grover, William Gulasky, Abigail Higgins, Mallory Hopkins, Tierra Hubbard, Sidney Knox, Tyler Larouche, Trey Liberty, Simoane Lowell, Benjamin Parks, Cody Short, Seldon Thompson, Allison Turlo, Hunter Violette, Hannah Walsh, Sierra Weston, Samantha Wilson and Luke Witham.

Honors: Katherine Armstrong, Scott Baker, Tyler Bard, Mallory Beane, Jacob Bilodeau, Dominic Blaisdell, Camryn Caldwell, Anna Castonguay, Kevin Collins, Jasmine Corson, Hannah Crommett, James Dixon, Katherine Dixon, Orianna Domini, Alexia Dumont, Paige Eaton, Lauren Faloon,, Devyn Fecteau, Jada Gauthier, Kristen Gordon, Hunter Hamlin, Katelyn Hardy, Caleb Hartley, Eva Hubbard, Nicole Kenney, Thomas Kenney, Naquela Knox, Brandon LaCroix, Lawrence Lawler, Katelyn Leary, Ashley Leighton, James Marr, Samantha Marshall, Brandon Marx, Anna Mattson, Jarrett Mayo, Sara Menchen, Hunter Mercier, Olivia Patterson, Cassandra Poli, Ashley Poulin, Jacob Poulin, Jenna Poulin, Nicholas Reeves, Nicholas Richardson, Faith Robbins, Christopher Roberts, Ciarrah Roy, Danielle Shifflett, Cassidy Sirois, Joshua Stevens, Amber Summerall, G. B. Prescott Tilton-Flood and Spencer Trask.

Sophomores — High honors: Kaleb Anderson, Sydney Bouchard, Janie Brooks, Kayla Brown, Matthew Brown, Nora Buck, Libby Bureau, Joseph Chace, Sierra Cress, Emily Curtis, Ainsley Day, Jackson Dudley, Logan Fortin, Iva Genest, Payton Goodwin, Nicholas Grard, Alaina Haywood, Alyssa Hume, Kiana Joler, Abigail LaRochelle, Kassandra Lewis, Catherine Mattson, Bryn Mayo, Brianna Meader, Reagan Parlin, Ashley Rhoades, Emma Robillard, Bryce Scott and Matthew Weymouth.

Honors: Cassidy Alley, Madisyn Bowman, Kyle Brown, Kyle Carpenter, Jayde Lynn Casey, Jasper Champagne, Tabitha Clifford, Jeffery Cookson, Dean Douglass, Eran Dowd, Adam Duprey, Hunter Dusoe, Jackson Fortin, Leah Gordon, Gretchen Green, Riley Hanson, Jacob Harris, Zachary Hartt, Alex Higgins, Michaela Huey, Morgan Hunnewell, Gage Johnson, Gretta Knowlton, Nina Labbe, Macie Larouche, Abigayle LaVerdiere, Savannah LaVoie, Angelica Martincic, Rachel Martitz, Kendra Merryman, Sebastian Neubauer, Seth Pellerin, Bryana Penney, Seth Richard, Nicholas Robertson, Karly Robinson, Kayla Roderick, Brenna Saucier, Hunter Stevens, Michael Taro, Elizabeth Wallace, Matthew White, Dacoda Whitman, Kalianah Young, Marian Zawistowski and Drake Zimba.

Freshmen — High honors: Keagan Alley, Colby Anderson, Lindsay Bagley, Brooke Butler, Ethan Caldwell, Samuel Coro, Bryson Dostie, Abigail Fisher, Harley Hamlin, Haley Hersey, Hannah Hersey, Kristin Jackson, Camron Jordan, Miranda Lambert, Allison Leary, Grace Leary, Alexis Lewis, Hailey Lounsbury, Dylan Martin-Hachey, Joshua McFarland, Morgan Niles, Jacob Patterson, Brian Pressey, Mackenzie Roberts, Lydia Rogers, Hunter Roy, Michael Roy, Riley Sinclair, Paul Southwick, Jayden Stephenson, Elsie Suttie, Abigail Towne, Lydia Townsend, Jacob Turlo, Abbie Vigue, Amber Wescott, Savannah Weston and Cassondra Wood.

Honors: Raygen Alley, Riley Avery, Wyatt Belmont, Dakota Benedict, Brody Bickford, Hailey Bolduc, Tyler Bolduc, Alan Bourget, Colby Brann, Sydney Bridger, Eva-shataya Brisk, Madison Carrero, Journey Champagne, Ethan Cochrane, Megan Curtis, Cody Dixon, Dylan Elderidge, Caleb Ferreira,Wyatt Fortin, Victoria Fye, Skylah Grevois, Tyler Hall, Mackenzie Huard, Mickey Killam, Tyler Klaiber-Lane, Kyle Lanquet, Storm Lavway, Nicholas Lawler, John Manzo, Cassandra Martin, Kirstin Morneau, Faith Murray, Cassandra Noyes, Benjamin Pierce, Gabrielle Pierce, Isaac Plourde, Cheyenne Poulin, Benjamen Pressey, Mary Robinson, Tucker Roy, Emma Salisbury, Ranea Sapienza, Hailey Sargent, Colby Shorey, Breanna Sirois, Rodney Smart, Jacob Suttie, Haley Trahan, Cody Veilleux, Kyle Walch, Gabriel York and Ana Zinkovitch.

