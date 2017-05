AUGUSTA — Cony High School has announced the following students were named to its third-quarter honor roll for the 2016-17 academic year.

Seniors — High honors: Ariana Ahearn, Iris Alexander, Isiah Anderson, Hunter Beaton, Sarah Corkum, Corbin Dostie, Ashleigh Emery, Chandler Fritz, Stephen Goulette, Maria Gregor, Anne Guadalupi, Alexander Kirk, Negina Lowe, Jackalyn Markman, Martina Matteoni, Kolbe Merfeld, Julia Nicol, Nathaniel Parlin, Megan Ringrose, Ashlie Roderick, Faith Rouillard, Parker Shea, Molly Silsby, Faith St. Pierre, Chandra Stanley, Tabitha Stephenson, Eric Sullivan and Nicole Swift.

Honors: Fatimah Al Braihi, Autumn Alley, Iorthanis Andoniades, Robert Atwater, Logan Bean, Sabrina Bell, Nicolas Bolduc, Garrett Brown, Noah Cicia, Siuan Cody, Jaime Coull, Sean Cummings, Joseph Dulac, Aaron Emerson, Derek Erbe, Aaron Gray, Nathan Huynh, Delaney Keithley, Joshua King, Krista Knight, Elliot Lagace, Jonas Long, Helaina McCollett, Michael Musselman, Michael Nicolosi, Jasmine Nutakki, Alexander Rende, Julia Sternad, Kolton Vining, Emma Whitney, Cameron Wilson and Bernard York.

Juniors — High honors: Cady Beaulieu, Ashley Dumont, Bradley Houston, Tara Jorgensen, Victoria Lerette, Ethan MacGregor, Kassidy McGuire and Sean Tenney.

Honors: Aya Al-Tameemi, Sameera Aryaie, Jasmine Bacon, Amanda Beaulieu, Tyler Beckham, Sydney Bolduc, Camryn Boucher, Grant Brown, Cierra Carle, Sara Carlton, Sarah Caron, Caroline Caruso, Allee Cloutier, Lauren Coniff, Benjamin Crocker-Maillet, Allyson Cunningham, Ashley Freeman, Jakob French, Haley Gagne, Cameron Galego, Kayla Glidden, Brandon Gosselin, Barry Hamilton, Melody Harrington, Hannah Harris, Cari Hopkins, Logan Leadbetter, Abigail Lenko, Michael Levesque, Alycia Lyon, Matthew Martin, Vincent McGuire, Dayna Miller, Danica Morley, Liliane Nichols, Travis Nickerson, James Olivier, Brianna Smith, Caitlyn Snow, Mackenzie Stephenson, Makenzie Testerman, Abigail Tourtelotte, Haley Trepanier, Olivia Varney, Kyanna Walker, Ryan Wheelock and John Wroten.

Sophomores — High honors: Abigale Anderson, Brooklyn Belanger, Gabrielle Benson, Matthew Birch, Jaiden Bowley, Alexander Cousins, Taylor Davis, Alexander Farkas, Zinaida Gregor, Justine Harding, Rokaya Hobbi, Damien Hutchings, Talia Jorgensen, Jeremy Murphy, Lauren Murray, Nicholas Poulin, Caleb Richardson, Rachel Roy, Alyssa Schriver, Anna Stolt, Annemarie Towle and Allyson Waller.

Honors: Rafeef Al Abbas, Ali Al Braihi, Ayat Al Jumaili, Connor Albison, Sydney Avery, Michael Awley, Nathaniel Berry, Miqueias Biasuz, Katrina Boisvert, Michael Boivin, Ian Bowers, Vanessa Bragdon, Liam Buck, Alexis Couverette, Brock Damren, Noah Dumas, Camryn Elliott, Emma Ferguson, Philip Gilbert, Sydney Halle, Anfal Jamal, Kayla Letendre, Clarissa Lettre, Natania Lowe, Elizabeth Merfeld, Payton Miller, Isaiah Morrison, Cameron Osborne, Zackary Peaslee, Orion Pinkham, Riley Poulin, Hunter Scholz, Grace Seamon, Luc Sirois, Robert Smith, William St. Amand, Duncan Stover, Virginia Tobias, Michael West, Matthew Wozniak, Elizabeth Young, Justin Young and Joann Zhang.

Freshmen — High honors: Daniela Aryaie, Sodoba Aryaie, Emily Atigian, Katherine Boston, Jillian Brown, Logan Butler, Sarah Cook-Wheeler, Jillian Coull, Jasmine Daly, Evan Galego, Cecilia Guadalupi, Jessica Guerrette, Ian Harden, Casy Kopyc, Carly Lettre, Emma Levesque, Meredith Lewis, Willow Lorgeree, Simon McCormick, Audrey McLaughlin, Caroline Mosca, Abigail Pelletier, Mickayla Rheiner, Molly Seamon, Kaley Trask, Mallory Turgeon, Arianna Vinal, Julia White and Joshua Wroten.

Honors: Ashleigh Audet, David Barley, Jordan Brooke, Gabriella Campbell, Dakota Colson, Jada Genest, Ian Gifford, Megan Greaton, Keimi Henry, Emily Houston, Faith Leathers-Pouliot, Gabriel Lewis, Iain McCollett, Lucas McCormick, Samantha Melland, Josephine Nutakki, Lindy Ouellette, Nhasino Phan, Isac Philbrook, Myles Quirion, Natalie Rohman, Aidan Smith, Abbey Trow, Sophia Whitney, Zachary Whitney and Colbi Wilkerson.

