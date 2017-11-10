NORTH ANSON — Carrabec High School has announced its first-quarter honor roll for the 2017-18 academic year.
Seniors — High honors: Jacob Atwood, Emilee Fortier, Michael Hargreaves and Katrina Mason.
Honors: Mackenzie Baker, Elizabeth Barker, Cyli Bolduc, Brianna Burnham, Emily Buzzell, Kelsey Creamer, Kaitlin Dixon, Patrick Dube, Bailey Dunphy, Ariana-Lee Dunton, Mackenzie Edes, Daryl Foss, Courtney Fuller, Evan Holzworth, Jackson Lawler-Sidell, Rhiannon McEgan, BrookLyn Miller, Sierra Turcotte and Dylan Willette.
Juniors — Honors: Lilyana Aloes, Jurney Beane, Gwynith Breault, Lauren Chestnut, Bradley Clark, Gabrielle Hughes, Lillian Johnson, Lauren Rafferty, Taegan Tatakis, Makayla Vicneire and Chantel Whittemore.
Sophomores — High honors: Annika Carey.
Honors: Isaac Boucher, Shay Cyrway, Caroline Decker, Scott Mason, Mabel Mouland, Mary-Jenna Oliver, Jasmyne Pray, Abby Richardson, Cheyenne Sirois and Brandi Thibodeau.
Freshmen — High honors: Sarah Olson.
Honors: Sierra Corson, Natalynn Deuble, Ethan Johnson, Elizabeth Manzer, Mikayla Oliver, Zachary Paquette, Hannah Parsons, Emily Riggs and Haley Way.