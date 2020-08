AUGUSTA ELEMENTARY MORNING BUS ROUTES

7:29 AM – Bus # 42 – Ernie Hewett – AM Elementary Run – Ganneston Dr & Hemlock Ter, Deer Run & Parkwood St 34 Parkwood, Page St & Capitol St, Ridge Rd & Crossing Way, 390 Western Ave, Worcester St & Alden St, Worcester St & Savoie St, Orchard St & Savoie St, Western Ave Place & Western Ave, Florence St Lincoln School

7:22 AM – Bus # 49 – Jessica Kanaris – AM Elementary Run – 274 Riverside Dr, Riverside Dr & Linwood Ave, 319 Riverside Dr, Riverside Dr & Sparrow Ave, 353 Riverside Dr, 417 Riverside Dr, Riverside Dr & Tracy St, Riverside Dr & Lajoie St, 462 Riverside Dr, 431 Riverside Dr, Riverside Dr & Blair Rd, 581 Riverside Dr, 639 Riverside Drive, 647 Riverside Dr, 696 Riverside Dr, 797 Riverside Dr, 895 Riverside Dr, 972 Riverside Dr, 969 Riverside Dr, Riverside Dr & Sunrise Cr, 862 Riverside Dr, Riverside Dr & Sherwood Dr, 748 Riverside Dr, 800 Riverside Dr, 801 Riverside Dr,748 Riverside Dr, 690 Riverside Dr, 682 Riverside Dr, 644 Riverside Dr, 618 Riverside Dr,592 Riverside Dr, 506 Riverside Dr, 406 Riverside Dr, Riverside Dr & Hummingbird Ln, 398 Riverside Dr, 302 Riverside Dr, 277 Riverside Dr, Hussey, Gilbert

7:20 AM – Bus # 50 – Ricky Martin – AM Elementary Run – Old Winthrop Rd & Macomber Ave, Westwood & Old Winthrop Rd, Wildwood & Old Winthrop Rd, 53 Leighton Rd, 130 Leighton Rd, York Farm Rd & Leighton Rd, 17 Smith St, Capri Apts. 392 Western Ave, Western Ave & Chapel St. Lincoln, Hussey

7:18 AM – Bus # 51 – Ken Nawfel – AM Elementary Run – 423 Church Hill Rd, 613 Church Hill Rd, 60 Stevens Rd, 460 Church Hill Rd,455 Church Hill Rd, 390 Church Hill Rd, 380 Church Hill Rd, 290 Church Hill Rd, 238 Church Hill Rd, 196 Church Hill Rd, S Belfast Ave & Fieldstone Dr, 232 S Belfast Ave, 204 S Belfast Ave, 171 S Belfast Ave, 169 S Belfast Ave, 161 S Belfast Ave, 22 Hicks Rd, 68 Hicks Rd, 2076 N Belfast Ave, 2022 N Belfast Ave, N Pearl St & Purington Ave, 27 Purington Ave, N Belfast Ave & Purington Ave, 76 S Belfast Ave, Carlisle St & Malta St, Gilman St & Malta St , Hussey School

7:12 AM – Bus #53 – Mike Wilson – AM Elementary Run – 2424 N. Belfast Ave, 2492 N Belfast Ave, 2496 N Belfast Ave, 2798 N Belfast Ave, Lambert Ave & Pennmaric Rd, 42 Lambert Ave, 37 Lambert Ave, N Belfast & Hayden Rd, 3284 N Belfast Ave, 1020 Lamson Rd, 1087 Lamson Rd, 3459 N Belfast Ave, Ingraham Mountain Road & N Belfast Ave, N Belfast Ave & Lee’s Ct, 3029 N Belfast Ave, 2877 N Belfast Ave, 2869 N Belfast Ave, Ingraham Mountain Rd & Cross Hill, 290 Cross Hill Rd, 528 Cross Hill Rd, 2591 N Belfast Ave, 2539 N Belfast Ave, 2535 N Belfast Ave, Deer Ridge & N Belfast Ave, Farrington

7:30 AM – Bus #54 – Russ Allen – AM Elementary Run 2184 N Belfast Ave, N Belfast Ave & Caswell St, 4 Hedgenettle Rd,43 Hedgenettle Rd, 9 Bayberry Ct, 25 Meadowrue Dr, N Belfast Ave & Boucher Ave, N Belfast Ave & Caswell St, 2127 N Belfast Ave6 Longwood Ave, Longwood Ave & White St, Longwood Ave & Horton St, Newland Ave & Pinehurst, 63 Newland Ave, 51 Newland Ave, 28 Newland Ave, Elm St & Spaulding St, 12 Spaulding St, 2064 N Belfast Ave, 2076 N Belfast Ave, Hussey, Lincoln, St. Michael’s

7:10 AM – Bus #56 – Donna Riley – AM Elementary Run – 333 Civic Center Dr, 62 Middle Rd, Middle St & Peaceful Pl, Bunny St & Middle Rd, 191 Middle Rd, Bog Rd & Dusty Ln, 162 Bog Rd, 164 Bog Rd, Bog Rd & Teddy Bear Ln, 72 Bog Rd, 88 Bog Rd, 637 Civic Center Dr, 639 Civic Center Dr, 811 Civic Center Dr, 1017 Summerhaven Rd, 64 Sandford Rd, Summerhaven Rd & Parkview Terrace, Parkview Terrace & Easy St, 800 Civic Center Dr, Civic Center Dr & Whiskey Wy, Civic Center Dr & Wilson St, 612 Civic Center Dr, Gilbert, Hussey

7:34 AM – Bus #57 – John Christie– AM Elementary Run – Water St & Crescent St, Green St & Sewall St, Green St & Chapel St, Chapel St & Weston St, Winthrop St & State St, State St & Bridge St, Bridge St & North Street Park, N Chestnut St & Tobey St, Gilbert, Lincoln School

7:33 AM – Bus #58 –Hugo Nieto– AM Elementary Run – 78 Bangor St (Subway), Willow St & Bangor St, Bangor St & Noyes St, Arsenal St & Spruce St, Arsenal St & Sturgis Ln, Arsenal St & Brooks St, Arsenal St & Cedar St, Middle St & Eastern Ave, 91 Eastern Ave, 170 Eastern Ave, Farrington, Hussey

7:25 AM – Bus #59 –Geneva Eldridge– AM Elementary Run – 17 Hospital St, 12 Congress St, Fifth Ave & Congress St, Sixth Ave & Hutchinson St, Colony St & Hutchinson Dr, 35 Hutchinson Dr, Marlboro Ave, Mayfair St & Windsor Ave, Mayfair St & Mayflower St, 91 Eastern Ave, Cushnoc Dr & Cushnoc Cr, 94 Windsor Ave, Hospital St & Kelton Rd, 208 Hospital St, 155 Hospital, 82 Glenridge, Farrington, Lincoln

7:31 AM – Bus #60 –Bob Schneider – AM Elementary Run – Penn Ln & Bolton Hill Rd, 78 Bolton Hill Rd, 275 Bolton Hill Rd, 308 Bolton Hill Rd, 346 Bolton Hill Rd, 156 Spring Rd, 255 Spring Rd, 120 Leavitt Rd, 130 Leavitt Rd, Leavitt Rd & Fast Lane, 131 Cony Rd, Cony St & Haskell St, 209 Cony St, Cony St & Malta St, 177 Cony St, Cony St & Pine St, Cony St & Viles St, Cony St & Pearl St, 119 Cony St, Hussey, Farrington

7:06 AM – Bus #62 –Jay Stockford – AM Elementary Run – Bond Brook Rd & Marduca Ln, 160 Bond Brook Rd, 181 Bond Brook Rd, 44 Mt Vernon Rd, 15 Burns Rd, 133 Burns Rd, Burns Rd & Hatchery Rd, Burns Rd & Muriel St, 15 Stony Brook, 32 Stony Brook, 18 Stony Brook, Stony Brook& Leighton Rd, Leighton Rd & Hescock St, Leighton Rd & Meadow Brook Rd, 618 Leighton Rd, 23 Glen St, 41 Glen St, 32 Windy St, 7 Windy St. Gilbert

7:19 AM – Bus #63 –Kelley Dugas – AM Elementary Run -First Shuttle, 445 West River Rd, West River Rd & Patrick St, 748 West River Rd, Northern Ave & Forrest Ave, Northern Ave & Townsend Rd, Northern Ave & Jefferson St, Franklin & Washington St, Washington St & Penobscot St, Monroe St & Oxford St, Gilbert, Second Shuttle, Northern Ave & Stewart Lane, Washington St &Waldo St, Jefferson St & Kendal St, 193 Northern Ave, Gilbert

7:30 AM – Bus #76 –Jean Blanchard – AM Elementary Run – 138 Church Hill Rd, 93 Church Hill Rd, 131 Cony Rd, Cony Rd & Village Circle, 240 Cony Rd, Fortinville Rd & Cony Rd, 379 Cony Rd, 389 Cony Rd, 393 Cony Rd, 45 New England Rd, 223 Cony Rd Farrington, Gilbert

7:20 AM – Bus #85 –Brittany Trottier – AM Elementary Run –427 Old Belgrade Rd, 317 Old Belgrade Rd, 231 Old Belgrade Rd, 165 Eight Rod Rd, Eight Rod Rd & Maureen Dr, Eight Rod Rd & Hardwood Dr, 507 Eight Rod Rd, 278 Eight Rod Rd, 80 Eight Rod Rd, 28/22 Eight Rod Rd, 103 Old Belgrade Rd, 83 Old Belgrade Rd, 42 Old Belgrade Rd, 21 Old Belgrade Rd, 18 Old Belgrade Rd, Gilbert, Hussey

7:28 AM – Bus #89 –Tom Morin – AM Elementary Run – Water St & Bond St, 5 Mt Vernon Ave, Mill St & Mt Vernon Ave, 108 Mt Vernon Ave, 126 Mt Vernon Ave, 166 Mt Vernon Ave, 192 Mt Vernon Ave, 199 Mt Vernon Ave, Gilbert, Farrington Students Only, Northern & Jefferson St, Northern Ave & Stewart Ln, Gilbert, Farrington

7:17 AM – Bus #90 –Teri Wadding – AM Elementary Run, Weeks Mills Rd & Young Rd, Weeks Mills & Buck N Doe Trail, 321 Ward Rd, 130 Ward Rd, 164 Ward Rd, Ward Rd & Hayes Rd, 60 Ward Rd, 1253 S Belfast Ave, S Belfast Ave & Tasker Rd, 845 S Belfast Ave, 822 S. Belfast Ave, 669 S Belfast Ave, S Belfast Ave & Keithway, 625 S Belfast Ave, Farrington

7:25 AM – Bus #97 –Maribeth York– AM Elementary Run – 42 Gage St, Gage St & Child St, 3 Union St, Brooklawn St & Sewall St, Glenwood St & Sewall St, Blaisdell St & Sewall St, Fairbanks St & Sewall St, Littlefield St & Vaughn St & Sewall St, Murdock St & Sewall St, 23 South St, Taylor St & S Grove St, State St & Riverton St, State St & Grand St, Lincoln, Farrington

7:10 AM – Bus #98 –Gena Dunphy – AM Elementary Run – 328 Eastern Ave, 82 Pleasant Hill Rd, 610 Eastern Ave, 726 Eastern Ave, 750 Eastern Ave, 936 Eastern Ave, 964 Eastern Ave, Eastern Ave & Pappy’s Lane, 161 Mud Mill Rd, Divided Ln & Mud Mill Rd, Leonard Dr & Divided Ln, Allen Park Rd & Eastern Ave, 11 Outlet Rd, 55 Outlet Rd, 125 Outlet Rd, 759 Eastern Ave, 415 Eastern Ave, Farrington

AUGUSTA ELEMENTARY AFTERNOON BUS ROUTES

2:58 PM – Bus # 42 – Ernie Hewett – PM Elementary Run- Lincoln, Page St & Capitol St, Deer Run & Parkwood St, Ridge Rd & Crossing Wy, 390 Western Ave, Worcester St & Alden St, Worcester St & Savoie St, Orchard St & Savoie St, Western Ave Place & Western Ave, Florence St

2:45 PM – Bus # 49 – Jessica Kanaris – PM Elementary Run – Gilbert, Hussey, 274 Riverside Dr, Riverside Dr & Linwood Ave, 319 Riverside Dr, Riverside Dr & Sparrow Ave, 353 Riverside Dr, 417 Riverside Dr, Riverside Dr & Tracy St, Riverside Dr & Lajoie St, 462 Riverside Dr, 431 Riverside Dr, Riverside Dr & Blair Rd, 581 Riverside Dr, 639 Riverside Drive, 647 Riverside Dr, 696 Riverside Dr, 797 Riverside Dr, 895 Riverside Dr, 972 Riverside Dr, 969 Riverside Dr, Riverside Dr & Sunrise Cr, 862 Riverside Dr, Riverside Dr & Sherwood Dr, 748 Riverside Dr, 800 Riverside Dr, 801 Riverside Dr, 690 Riverside Dr, 682 Riverside Dr, 618 Riverside Dr, 506 Riverside Dr, 406 Riverside Dr, Riverside Dr & Hummingbird Ln, 302 Riverside Dr, 277 Riverside Dr

2:45 PM – Bus # 50 – Ricky Martin – PM Elementary Run –Hussey, Lincoln, Old Winthrop Rd & Macomber Ave, Westwood Rd & Old Winthrop Rd, Wildwood & Old Winthrop Rd, 53 Leighton Rd, 130 Leighton Rd, York Farm Rd & Leighton Rd, Woodside Rd & Rockwood Rd, 17 Smith St, 216 Smith St

2:55 PM – Bus # 51 – Ken Nawfel – PM Elementary Run –Hussey School, Cony St & Pearl St, Cony St & Viles St, Cony St & Pine St, 177 Cony St, Malta St & Gilman St, Carlisle St & Malta St, 76 S Belfast Ave, Rd N Belfast Ave & Purington Ave, 27 Purington Ave, N Pearl St & Purington Ave, 2086 N Belfast Ave, 68 Hicks Rd, 22 Hicks Rd, 161 S Belfast Ave, 169 S Belfast Ave, 171 S Belfast Ave, 204 S Belfast Ave, 232 S Belfast Ave, S Belfast Ave & Fieldstone Dr, 423 Church Hill Rd, 613 Church Hill Rd, 60 Stevens Rd, 460/455 Church Hill Rd, 390 Church Hill Rd, 380 Church Hill Rd, 290 Church Hill Rd, 238 Church Hill Rd, 196 Church Hill Rd

3:05 PM – Bus #53 – Michael Wilson – PM Elementary Run – 2424 N. Belfast Ave, 2492 N Belfast Ave, 2496 N Belfast Ave, 2798 N Belfast Ave, Lambert Ave & Pennmaric Rd, 42 Lambert Ave, 37 Lambert Ave, 1020 Lamson Rd, 1087 Lamson Rd, 3459 N Belfast Ave, Ingraham Mountain Road & N Belfast Ave, N Belfast Ave & Lee’s Ct, Ingraham Mountain Rd & Cross Hill, 502 Cross Hill Rd, 492 Cross Hill Rd, 259 Cross Hill Rd, 2591 N Belfast Ave, Deer Ridge & N Belfast Ave

2:35 PM – Bus #54 – Russ Allen – PM Elementary Run –St. Michael’s, Lincoln, 2184 N Belfast Ave, 2076 N Belfast Ave, 2064 N Belfast Ave, 12 Spaulding St, Elm St & Spaulding St, 28 Newland Ave, 51 Newland Ave, 63 Newland Ave, Newland Ave & Pinehurst St, Longwood Ave & Horton St, Longwood Ave & White St, 6 Longwood Ave, 9 Bayberry Ct, 43 Hedgenettle Rd, 4 Hedgenettle Rd, N Belfast Ave & Boucher Ave, Caswell St & N Belfast Ave,

3:10 PM – Bus #56 – Donna Riley – PM Elementary Run – 333 Civic Center Dr, Middle St & Peaceful Pl, Bunny St & Middle Rd, 191 Middle Rd, Bog Rd & Dusty Ln, 162 Bog Rd, 164 Bog Rd, Bog Rd & Teddy Bear Ln, 88 Bog Rd, 637 Civic Center Dr, 639 Civic Center Dr, 811 Civic Center Dr, 1017 Summerhaven Rd, 64 Sandford Rd, Summerhaven Rd & Parkview Terrace, Parkview Terrace & Easy St, 800 Civic Center Dr, Civic Center Dr & Whiskey Wy, Civic Center Dr & Wilson St, 612 Civic Center Dr, Gilbert, Hussey

3:03 PM – Bus #57 – John Christie – PM Elementary Run –Lincoln, Green St & Sewall St, Green St & Chapel St, Chapel St & Weston St, Winthrop St & Granite St, Winthrop St & State, State St & Oak St, State St & Bridge St, North Street Park, N Chestnut St & Tobey St, S Chestnut St & Wyman St, Water St & Crescent St

2:40 PM – Bus #58 –Hugo Nieto – PM Elementary Run – Gilbert, Farrington, 170 Eastern Ave, 91 Eastern Ave, Middle St & Eastern Ave, Eastern Ave & Arsenal St, Arsenal St & Cedar St, Arsenal St & Sturgis Ln, Arsenal St & Spruce St, Willow St & Bangor St, Bangor St & Noyes St, Bangor St & Linden St,

2:40 PM – Bus #59 – Geneva Eldridge – PM Elementary Run – Lincoln, Farrington, 94 Windsor Ave, Cushnoc Dr & Cushnoc Cr, Mayfair St & Mayflower Rd, 91 Eastern Ave, Congress Ave & Second Ave, Congress Ave & Fifth Ave, Hutchinson Ave & Sixth Ave, 35 Hutchinson, Marlboro Ave & Hutchinson, Hospital St & Kelton Rd, 208 Hospital St, 155 Hospital St, 82 Glenridge Dr

3:05 PM – Bus #60 –Bob Schneider – PM Elementary Run – Farrington School, Hussey, Cony St & Malta St, 209 Cony St, Cony St & Haskell St, 369 Spring Rd, 308 Spring Rd, 255 Spring Rd, 156 Spring Rd, 55 Spring Rd, 346 Bolton Hill Rd, 308 Bolton Hill Rd, 90 Bolton Hill Rd, Penn Ln & Bolton Hill

2:55 PM – Bus #62 – Jay Stockford – PM Elementary Run – Gilbert, 23 Glenn St, 41 Glenn St, 32 Windy St, Bond Brook Rd & Marduca Ln, 160 Bond Brook Rd, 181 Bond Brook Rd, 85 Wade Rd, 137 Wade Rd, 360 Mt Vernon Rd, 367 Mt Vernon Rd, 133 Burns Rd, Burns Rd & Hatchery Rd, Burns Rd & Muriel St, 60 Mt Vernon Rd, 32 Stony Brook, 18 Stony Brook, 15 Stony Brook, Leighton Rd & Hescock St, Leighton Rd & Meadow Brook Rd

3:10 PM – Bus #63 –Kelley Dugas – PM Elementary Run – Gilbert, Washington St & Waldo St, Jefferson St & Kendall St, Washington St & Franklin St, Monroe St & Penobscot St, Monroe St & Oxford St, 193 Northern Ave, Northern Ave & Townsend St, Northern Ave & Forrest Ave, 376 West River Rd

3:07 PM – Bus #76 –Jean Blanchard – PM Elementary Run – Farrington, 240 Cony Rd, 45 New England Rd, 420 Cony Rd, Fortinville Rd & Cony Rd, 389 Cony Rd, 393 Cony Rd, 379 Cony Rd, 7 Cony Rd, 155 Cony Rd, 193 Cony Rd, 93 Church Hill Rd, 138 Church Hill Rd

3:05 PM – Bus #85 –Brittany Trottier – PM Elementary Run –Lincoln, 18 Old Belgrade Rd, 83 Old Belgrade Rd, 103 Old Belgrade Rd, 165 Eight Rod Rd, Eight Rod Rd & Maureen Dr, Eight Rod Rd & Hardwood Dr, 507 Eight Rod Rd, 278 Eight Rod Rd, 80 Eight Rod Rd, 28/22 Eight Rod Rd, 231 Old Belgrade Rd, 317 Old Belgrade Rd, 427 Old Belgrade Rd, West River Rd & Patrick St, 445 West River Rd, 648 West River Rd, 783 West River Rd, 793 West River Rd

2:45 PM – Bus #89 –Tom Morin – PM Elementary Run – Farrington, Gilbert, Northern & Jefferson St, Northern Ave & Stewart Ln, Water St & Bond St, 5 Mt Vernon Ave, Mill St & Mt Vernon Ave, 108 Mt Vernon Ave, 126 Mt Vernon Ave, 166 Mt Vernon Ave, 192 Mt Vernon Ave, 199 Mt Vernon Ave

3:05 PM – Bus #90 –Teri Wadding – PM Elementary Run – Farrington, 625 S Belfast Ave, S Belfast Ave & Keithway ST, 669 S Belfast Ave, 822 S Belfast Ave, 845 S Belfast Ave, S Belfast Ave & Tasker Rd, 959 S Belfast Ave, 1253 S Belfast Ave, 60 Ward Rd, Ward Rd & Hayes Rd, 164 Ward Rd, 130 Ward Rd, 321 Ward Rd, Lone Indian Trail & Buck N Doe Trail, Weeks Mills Rd & Young Rd

2:40 PM – Bus #97 –Maribeth York – PM Elementary Run – Farrington, Lincoln 3:00, 42 Gage St, Gage St & Child St, 3 Union St, YMCA, Brooklawn St & Sewall St, Glenwood St & Sewall St, Blaisdell St & Sewall St, Fairbanks St & Sewall St, Littlefield St & Vaughn St & Sewall St, Murdock St & Sewall St, 23 South St, Taylor St & S Grove St, State St & Riverton St, State St & Grand St

3:00 PM – Bus #98 –Gena Dunphy – PM Elementary Run – Farrington, 328 Eastern Ave, 82 Pleasant Hill Rd, 610 Eastern Ave, 750 Eastern Ave, 936 Eastern Ave, 161 Mud Mill Rd, Divided Ln & Mud Mill Rd, Leonard Dr & Divided Ln, 202 Mud Mill Rd, 132 Mud Mill Rd, Allen Park Rd & Eastern Ave, 55 Outlet Rd, 125 Outlet Rd, 733 Eastern Ave, 415 Eastern Ave

CONY SCHOOL YEAR MORNING BUS ROUTES

6:28 AM – Bus #42 – Ernie Hewett – AM High School State St & Green St, State St & Winthrop St, State St & Bridge St, Northern Ave & Townsend Rd, Northern Ave & Forrest Ave, 334 West River Rd, West River Rd & Patrick St, 648 West River Rd, 968 West River Rd

6:30 AM – Bus #49 – Jessica Kanaris – AM High School – 277 Riverside Dr, Riverside Drive & Linwood Ave, Riverside Dr & Sparrow Dr, Riverside Dr & Tracy St, 503 Riverside Dr, Riverside Dr & Blair Rd, 581 Riverside Dr. 627 Riverside Dr, 649 Riverside Dr, 825 Riverside Dr, Riverside Dr & Sunrise Circle, 825 Riverside Dr, 862 Riverside Dr, 846 Riverside Dr, Riverside Dr & Sherwood Dr, 800 Riverside Dr,

6:39 AM – Bus #50– Ricky Martin – AM High School – Western Ave & Chapel St, Western Ave & Cushman St, Tibbetts St & Western Ave, Western Ave & Smith St, 390 Western Ave, Worcester St & Savoie St, Deer Run & Ganneston Dr, Hillcrest St & Western Avenue, Western Ave & Chapel St

6:17 AM – Bus #53 – Mike Wilson – AM High School – Lambert Ave & Pennmaric Rd, N Belfast & Hayden Rd, 3439 N. Belfast Rd, 1087 Lamson Rd, 1021 Lamson Rd, Ingraham Mtn Rd & N Belfast Ave, N Belfast Ave & Lee’s Court, 3029 N. Belfast, 333 Cross Hill Rd, 519 Cross Hill Rd, 498 Cross Hill Road, 492 Cross Hill Road, 2591 N Belfast Ave, Deer Ridge & N Belfast Ave, 58 Church Hill Rd

6:37 AM – Bus #54 – Russ Allen – AM High School -716 Church Hill Rd, 683 Church Hill Rd, 613 Church Hill Rd, 573 Church Hill Rd, 578 Church Hill Rd,446 Church Hill Rd, 284 Church Hill Rd, 290 Church Hill Rd, 211 Church Hill Rd, Hedgenettle Rd & N. Belfast Rd, N. Belfast & Caswell St. N. Belfast Ave & Spaulding St, Hicks Rd & N. Belfast Ave

6:15 AM – Bus #56 – Donna Riley – AM High School – 317 Civic Center Dr, 575 Civic Center Dr, Summer Haven Rd & Parkview Terr, Parkview & Easy St, 64 Sanford Rd, 816 Civic Center Dr, Fig Vallee Ln, Wilson St Church Parking Lot.

6:30 AM – Bus #57 – John Christie – AM High School – 515 Old Belgrade Rd, Dusty Ln, Middle Rd & Peaceful Pl, Middle Rd & Bunny St, 191 Middle Rd, 206 Middle Rd, 266 Middle Rd, Townsend Rd & Glen St,

6:35 AM – Bus #58 – Hugo Nieto – AM High School – Bangor St & Longwood Ave, Lilac Ln & Bangor St, Bangor St & Fowler St, 78 Bangor St, Bangor St & Willow St, 15 Arsenal St, Arsenal St & Spruce St, Arsenal St & Cedar St, Middle & Eastern Ave

6:45 AM – Bus #59 – Geneva Eldridge – AM High School – Fifth Ave & Hospital St, Eastern Ave & Kennison St, Eastern Ave & Mayfair St, Eastern Ave & Penley Rd, Eastern Ave & Lambard Rd

6:45 AM – 6:45AM – Bus #60 – Bob Schneider – AM High School – 4 Hospital St, Hospital St & Kelton St, 155 Hospital St, 82 Glenridge St.

6:20 AM – Bus #62 – Jay Stockford – AM High School –Meadow Brook Rd & Leighton Rd, Stony Brook Rd & Leighton Rd, 15 Stony Brook Rd, 101 Burns Rd, Hatchery Rd & Burns Rd, Muriel St & Burns Rd, 44 Mt Vernon Rd, 8 Mt Vernon Rd, 160 Bond Brook Road, 114 Bond Brook Rd

6:45 AM – Bus #63 – Kelley Dugas – AM High School – Washington St & Waldo St, Oxford St & Monroe St, Jefferson St & Kendall St

6:30 AM – Bus #76 – Jean Blanchard – AM High School –S. Belfast Ave & Keithway, 674 S. Belfast, Cony Rd & New England Rd, Cony Rd & Fortinville, 420 Cony Rd, 432 Cony Rd, 281 Cony Rd, 221 Cony Rd Village Circle and Cony Rd

6:30 AM – Bus #85 –Brittany Trottier – AM High School – 140 Old Belgrade Rd, Eight Rod Rd & Maureen, Eight Rod Rd & Red Maple Ln, 588 Eight Rod Rd, Jeff Gagnon Way, Shovelhead Ln, 17 Old Belgrade Rd

6:30 – AM – Bus #89 – Tom Morin – AM High School – Mill St and Mt Vernon Ave, 108 Mt Vernon Ave, 126 Mt Vernon Ave, 192 Mt Vernon Ave, Leighton Rd & York Farm Rd, Old Winthrop Rd. & Wildwood Rd, Old Winthrop Rd & Westwood Rd, Old Winthrop Rd & Brentwood Rd, Old Winthrop Rd & Macomber Ave, 29 Meadow Rd, 118 Cony St

6:19 AM – Bus #90 – Teri Wadding – AM High School –Weeks Mills & Albee Rd, Lone Indian Trail Rd & Buck N Doe Trail, 1240 Week Mills, 1220 Weeks Mills, 130 Ward Rd, 1253 S. Belfast, 1078 S. Belfast Ave, Tasker Rd & S. Belfast Rd, 845 S. Belfast, 806 S. Belfast, 30 Bolton Hill Rd, 71 Bolton Hill Rd, 196 Bolton Hill Rd, 274 Bolton Hill Rd, 308 Bolton Hill Rd, 312 Bolton Hill Rd, 337 Bolton Hill Rd

6:30 AM – Bus #97 –Maribeth York – AM High School – Ridge Rd, Armory St & Capitol St, 122 Sewall St, Woodlawn St & Sewall St, Sewall St & Fairbanks St, Sewall St & Littlefield St, Sewall St & Taylor St, State St & Union St, State St & Child St, State St & Glendon St, S. Belfast & Carlisle St

6:22 AM – Bus #98 – Gena Dunphy – AM High School – 384 Eastern Ave, 46 Pleasant Hill Rd, Eastern Ave & Calmm Dr, 524 Eastern Ave, Lynn Rd & Leavitt Rd, 610 Eastern Ave, 750 Eastern Ave, 946 Eastern Ave, 161 Mudmill Rd, Mudmill Rd & Divided Lane, 1072 Eastern Ave, Outlet Rd & Eastern Ave, 605 Eastern Ave, 559 Eastern Ave

CONY AFTERNOON BUS ROUTES

2:10 PM – Bus #42 – Ernie Hewett – PM High School – State St & Green St, State St & Winthrop St, State St & Bridge St, Northern Ave & Townsend Rd, Northern Ave & Forrest Ave, 334 West River Rd, West River Rd & Patrick St, 648 West River Rd, 968 West River Rd

2:08 PM – Bus #49 – Jessica Kanaris – PM High School – 277 Riverside Dr, Riverside Drive & Linwood Ave, Riverside Dr & Sparrow Dr, Riverside Dr & Tracy St, 503 Riverside Dr, Riverside Dr & Blair Rd, 627 Riverside Dr, 728 Riverside Dr, 825 Riverside Dr, 682 Riverside Dr, Riverside Dr & Sunrise Circle, 862 Riverside Dr, Riverside Dr & Sherwood Dr, 800 Riverside Dr

2:10 PM – Bus #50– Ricky Martin – PM High School – Western Ave & Chapel St, Western Ave & Cushman St, Tibbetts St & Western Ave, Western Ave & Smith St, 390 Western Ave, Worcester St & Savoie St, Deer Run & Ganneston Dr, Hillcrest St & Western Ave, Western Ave & Chapel St

2:05 PM – Bus #53 – Mike Wilson – PM High School –58 Church Hill Rd, Lambert Ave & Pennmarick Rd, N Belfast & Hayden Rd, 3439 N. Belfast Rd, 1087 Lamson Rd, 1021 Lamson Rd, Ingraham Mtn Rd & N Belfast Ave, N Belfast Ave & Lee’s Court , 3029 N. Belfast, 333 Cross Hill Rd, 519 Cross Hill Rd, 498 Cross Hill Road, 492 Cross Hill Road, 2591 N Belfast Ave, Deer Ridge & N Belfast Ave,

2:05 PM – Bus #54– Russ Allen – PM High School – Hicks Rd & N. Belfast Ave, N. Belfast Ave & Spaulding St, N. Belfast & Caswell St, Hedgenettle Rd & N. Belfast, 211 Church Hill Rd, 290 Church Hill Rd, 284 Church Hill Rd, 446 Church Hill Rd, 578 Church Hill Rd, 573 Church Hill Rd, 613 Church Hill Rd, 683 Church Hill Rd, 716 Church Hill Rd

2:12 PM – Bus #56 – Donna Riley – PM High School – 317 Civic Center Dr, 435 Civic Center Dr, 16 Bog Rd, Dusty Ln & Bog Rd, 515 Old Belgrade Rd, Summer Haven Rd & Parkview Terr, Parkview & Easy St, 64 Sanford Rd, 816 Civic Center Dr, Fig Vallee Ln, 15 Wilson St

2:12 PM – Bus # 57 – John Christie – PM High School – Townsend Rd & Glen St, 266 Middle Rd, 206 Middle Rd, 191 Middle Rd, Middle Rd & Bunny St, Middle Rd & Peaceful Place

2:10 PM – Bus #58– Hugo Nieto – PM High School – Middle & Eastern Ave, Arsenal St & Cedar St, Arsenal & Spruce, 15 Arsenal St, Bangor St & Willow St, 78 Bangor St, Bangor St & Fowler St, Lilac Ln & Bangor St, Bangor St & Longwood Ave

2:05 PM – Bus #59 – Geneva Eldridge – PM High School – Eastern Ave & Lambard Rd, Eastern Ave & Penley Rd, Eastern Ave & Mayfair St, Eastern Ave & Kennison St, Fifth Ave & Hospital

2:06 PM – Bus #60 – Bob Schneider – PM High School – 4 Hospital St, Hospital St & Kelton St, 155 Hospital St, 82 Glenridge St.

2:08 PM – Bus #62 – Jay Stockford – PM High School –160 Bond Brook Rd, 8 Mt Vernon Ave, 44 Mt Vernon Ave, Muriel St & Burns Rd, Hatchery Rd & Burns Rd, 101 Burns Rd, 15 Stony Brook Rd, Stony Brook & 509 Leighton Rd, Meadow Brook Rd & Leighton Rd607 Leighton Rd, 618 Leighton Rd

2:10 PM – Bus #63 – Kelley Dugas – PM High School – Washington St & Waldo St, Oxford St & Monroe St, Jefferson St & Kendall St

2:04 PM – Bus #76 – Jean Blanchard– PM High School – Village Circle & Cony Rd, 223 Cony Rd, Cony Rd & New England Rd, 281 Cony Rd, 432 Cony Rd, 420 Cony Road, Cony Rd & Fortinville, 119 Spring Rd, 369 Spring Rd

2:13 PM – Bus #85 – Brittany Trottier – PM High School – Eight Rod Rd & Maureen, Eight Rod Rd & Red Maple Ln, 588 Eight Rod Rd, Jeff Gagnon Way, Shovelhead Ln, 17 Old Belgrade Rd, 140 Old Belgrade Rd

2:04 PM – Bus #89 – Tom Morin – PM High School – 118 Cony St, 5 Mt Vernon Ave, Mill St and Mt Vernon Ave, 108 Mt Vernon Ave, 126 Mt Vernon Ave, 192 Mt Vernon Ave, Leighton Rd & York Farm Rd, Old Winthrop Rd. & Wildwood Rd, Old Winthrop Rd & Westwood Rd, Old Winthrop Rd & Brentwood Rd, Old Winthrop Rd & Macomber Ave, 29 Meadow Rd,

2:08 PM – Bus #90 – Teri Wadding – PM High School – 337 Bolton Hill Rd, 312 Bolton Hill Rd, 308 Bolton Hill Rd, 274 Bolton Hill Rd, 196 Bolton Hill Rd, 71 Bolton Hill Rd, Lone Indian Trail Rd & Buck N Doe Trail, 1240 Weeks Mills, 1220 Weeks Mills, 130 Ward Rd, 1253 S Belfast, 1078 S. Belfast Ave, Tasker Rd & S. Belfast, 845 S Belfast, 806 S Belfast

2:05 PM – Bus #97 – Maribeth York – PM High School – S. Belfast & Carlisle St, Ridge Rd, Armory St & Capitol St, 122 Sewall St, Woodlawn St & Sewall St, Sewall St & Fairbanks St, Sewall St & Littlefield St, Sewall St & Taylor St, State St & Union St, State St & Child St, State St & Glendon St, Memorial St & Gage St.

2:08 PM – Bus #98 – Gena Dunphy–PM High School –428 Eastern Ave, 46 Pleasant Hill Rd, 384 Eastern Ave, 2 Calmm Rd, Lynn Rd & Leavitt Rd, 529 Eastern Ave, 610 Eastern Ave, 750 Eastern Ave, 946 Eastern Ave, 174 Mud Mill Rd, Mud Mill Rd & Divided Lane, Allen Park Rd & Eastern Ave, Outlet Rd & Eastern Ave, 605 Eastern Ave, 559 Eastern Ave

