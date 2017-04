OAKLAND — Messalonskee High School recently announced the following students were named to its third quarter honor roll for the 2016-17 academic year.

Seniors — High honors with distinction: Caitlyn Andrews, Benjamin Bard, Arynne Barns, Cameron Bickford, Avery Brennan, McKenna Brodeur, Fern Calkins, Megan Charrier, Owen Concaugh, Tayler Croft, Scott Cunningham, Anna Dobos, Garrett Fisher, Francesco Guarnieri, Jared Handley, Sophia Holmes, Zachariah Hoyle, Dylan Labun, Amy Laverdiere, Alyssa Michaud, Dana Michaud, Shaina Nalley, Chelsea Perry, Hannah Pinney, Logan Poissonnier, Andrew Poulliot, Eli Principato, Cassandra Proctor, Ethan Pullen, Alyssa Smith, Connor Smith, Taylor Stevens, Michael Tardiff, Gabrielle Thompson, Daniel Turner, Sarah VanDerKarr, Kristen Veilleux, Julianna Vicente, Nathan Violette, Russell Violette, Emily Warren and Alexander True.

High honors: Mariah Bernard, Chase Borssen, Connor Burnworth, Ian Cates, Allison Corbett, Lydia Dexter, MiKayla Donahue, Christopher French, Dylan Gagne, Julia Guerrette, James Kouletsis, Julia Lambert, Gabriela Languet, Kennedi LeBlanc, Ashley Mathieu, Connor Mayberry, Sierra McLellan, Jack Moore, Jessica Moore, Robert Moore, Brayden Paine, Mark Philbrick, Katelyn Pino, Payton Snowden, Hayden Thorne, Natasha Warren, Emma Ye and Aaron Young.

Honors: Autumn Bailey, Mackenzie Benttinen, Jacob Bouchard, Dylan Brown, Jacob Burton, Catherine Collier, Ashley Collins, Kurtis Cook, Bailey Cyr, Joshua Joy, Alexander Nadeau, Griffin Tuttle and Destiny Wade.

Juniors — High honors with distinction: Benjamin Amalfitano, Alden Balboni, Ryan Boyle, Libby Breznyak, Kaylee Burbank, Mackenzie Burton, Elijah Caret, Makenzie Charest, Colby Charette, Emma Dehetre, Jack DiGirolamo, Anya Fegel, Alexis Gagne, Emma Godleski, Hannah Hargrove, Ashlen Hatfield, Zackary Hubbard, Freja Johansen, Sarah Labbe, Haley Lowell, Sarah Martin, Kieran McCarthyOFlaherty, Robin McCarthyOFlaherty, Breana Megivern, Lauren Mercier, Noah Milne, Jenna Nash, Alexis Palleschi, Tyler Pellerin, Lauren Pickett, Abbey Prescott, Rachel Pushard, Caitlynne Scamman, Cole Smith, Ally Stevens and Allyssa Turner.

High honors: Christian Alley, Madison Burke, Annie Caron, Levi Cates, Marc Cote, Ethan Duperry, Conor Ferguson, Olivia Flood, Madyson Foster, Taneya Gagne, Keegan Haines, David Hreben, Jordyn Lambert, Nicholas Levesque, Tyler Lewis, Emma Manley, Blake Marden, Ryan Markowitz, Kai McGlauflin, Aurora Morin, Zachary Nadeau, Ashley Noonan, Lauren Patrie, Parker Poulin, Erica Rodrigue, Nathan Ruel, Paul Suess, Averi Taylor, Danika Tondreau, Trisha Trinidad, Mackenzi Veilleux, Nicolas Veilleux, Sarah Ventimiglia, Gracie Vicente, Maxwell Walsh, Chase Warren, Makayla Wilson and Amanda Wiswell.

Honors: Kyle Bucknam, Derrick Butler, Nathan Casey, Dawson Charles, Gage Derbyshire, Alexander Gilbert, Jonathan Kaherl, Colin Kinney, Terry Lagassey, Nathan Perkins, Molly Pooler, Joshua Silvesan, Noah Tuttle and Cole Wood.

Sophomores — High honors with distinction: Peyton Arbour, Max Autonell, Taylor Baker, Amelia Bradfield, Molly Calkins, Grace Carlson, Brandon Condon, Julia Cooke, Gabriel Denbow, Gabrielle Elkin, Lillie Fortier, Alexandra Frost, Alannah Hartford, Markiana Hewett, Clayton Hoyle, Joshua Janprom, Delaney Johnston, Emma Kennard, Emilija Kleinschmidt, Sarah Kohl, Carter Lambert, Emily Larsen, Paige Lilly, Autumn Littlefield, Seth Main, Eli Michaud, Ella Moore, Emily Parent, Caitlin Parks, Zoe Penttila, Kaiisha Pluard, Megan Quirion, Katelyn Robertson, Kaitlin Seekins, Edin Sisson, Kaitlyn Smith, Leah Smith, Julia Vigue, Abigail Watson, Emma Wentworth and Magan Williams.

High honors: Haleigh Chambers, Colton Chavarie, Alexis Crowell, Noah Cummings, Adam DeWitt, Leah Douglass, Caitlin Elkins, Shelby Fletcher, Daniel Fulling, Alyssa Genness, Emily Giguere, Ethan Gilles, Elena Guarino, Amber Kochaver, Olivia Lagace, Micheala Lamontagne, Rylee Landry, Thomas LaPlante, Laura Linehan, Alli MacDonald, Molly Mackenzie, Chance Morrison, Ian Nadeau, James Pino, Jillian Pino, Mckenzie Pratt, Ryan Pullen, Grady Reardon, Olivia Roy, Tara Seymour, Kassidy Sienko, Dean Simpson, Hunter Smart, Gabrielle Spear, Madison StPierre, Kevin Trask, Ariana Veilleux, Matthew Veregge, Myranda Wohlford and Gabrielle WoodMcGuckin.

Honors: Tia Chandler, William Cox, Jacob Dexter, Grace Elliott, AlexisJordan Lizotte, Christopher Lord, Molly Milligan, Autumn Reardon and Elisabeth Simmons.

Freshmen — High honors with distinction: Nicholas Alexander, Connor Alley, Abigayle Barney, Sami Benayad, Taylor Bernier, Lauren Bourque, Lydia Bradfield, Alexa Brennan, Paige Burnworth, Tucker Charles, Jonathan Christopher, Sadie Colby, Emma Concaugh, Ainsley Corson, Cameron Croft, Emily Crowell, Cassidy Day, Hannah DelGiudice, Emma DiGirolamo, Cooper Doucette, Amelia Gallagher, Molly Glueck, Joshua Goff, Martin Guarnieri, Danielle Hall, Benjamin Hellen, Travis Hosea, Elizabeth Hume, Hanna Lavenson, Daimian Lewis, Eve Lilly, Sarah Lowell, Katie Luce, Mackenzie Mayo, Aislinn McDaniel, Ella Nash, Kailey Pelletier, Jacob Perry, Rosemary Peterson, Alexander Pierce, Nathalie Poulin, Alysan Rancourt, Elijah Ross, Dharani Singaram, Emily Smith, Hunter Smith, Makenzie Smith, Margaret Stokes, Victoria Terranova, Richard Thompson, Eliza Towle, Sydney Townsend, Kaitlyn Vigue, Isaac Violette, Elizabeth Webb, Gabrielle Wener and Rebekah White.

High honors: Ava Ardito, Madison Beaulieu, Brianne Benecke, Kyle BurgerRoy, Salvatore Caccamo, Maya Chalmers, Kaiya Charles, Patrick Chisum, Connor Collins, Dylan Cunningham, Jordan Devine, TaylorJeffery Doone, Benjamin Edman, Cade Ennis, Joseph Fougere, Jayden Gurney, Toni Holz, Madison Jewell, Nathan Kinney, Kristen Lamanteer, Dominique Lamontagne, Isabelle Languet, Joshua Languet, Sydney Lucas, Jonathon Lujan, Alyssa Mathieu, Connor McCurdy, Leighara McDaniel, Kassie McMullen, William McPherson, Meghan McQuillan, Dylan Mercier, Joshua Raymond, Sean Rodrigue, Elizabeth Thompson, Deklan Thurston, Chloe Tilley, Brandon Veilleux, Jade Veilleux and Maria Veilleux.

Honors: Bradley Condon, Anne Corbett, Breanna Corbin, Andrew Everett, Michael Foss, Maxwell Hopper, Elizabeth Kaherl, Tabitha Lake, Caleb Luce, Nathan Milne, Zoie Ouellette, Brian Powell, Taylor Staples and William Wentworth.

