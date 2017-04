Gardiner Regional Middle School recently announced the following students were named to the third-quarter honor roll for the 2016-17 academic year.

Grade eight — High honors: Kayla Bailey, Margaret Barron, Emily Brown, Kassidy Collins, Madelynn Hebert, Darien Jamison, Dominic Johnson, Lani Porter, James Rinderknecht and Serena Spence.

Honors: Kyle Adams, Laura Barron, Matthias Blachowski, Tucker Boudreau, Heather Brodie, Sada Chaisson, Kordell Crocker, Maxwell Dearborn, Kyla Driscoll, Kaylee Drummond, Sage Dudley, Samuel Farley, Daniel Farley, Braden Finch, Jordan Flowers, Isaac Gammon, Siara Gerard, Evan Grady, Annabel Ladner-Hudson, Fiona Ladner-Hudson, Willow LaVoie, Kate Luiz, Gabriella Lunt, Kailyn Minoty, Quinton Norris, Bailey Poore, Emma Roberts, Cole Shuemaker, Makenzie Wade and Mason Weymouth.

Grade seven — High honors: Frank Albert, Ryan Banister, Alayna Blier, Skye Cotnoir, Emily Folsom, Natalie Fossett, Piper Kollman-Veit, Grace Milliken, Brett Palmer, Leah Pushard, Honors: Samuel Arsenault, Madeline Barden, Katrina Blachowski, Sophia Blanchard, Peregrine Bolduc-Ignasiak, Emma Bourget, Kennedy Burditt, Sierra Caulkins, Lexi Chartier, Connor Cote, Mackenzie Curran, Grace Deering, Isaac Dostie, Sean Doyle, Timothy Eshelman, Angel Gonzales, Ava Goraj, Anita Goulette, Alexander Grover, Madison Johnson, Meagan Ladner, Colby Maheux, Lorelei Mason, Owen Pushard, Dakota Rideout, Cameron Rizzo, Nicholas Sears, Gabriela Stetzner, Kaitlyn White and Jayda Williams.

Grade six — High honors: Ariana Baird, Sophia Baron, Madison Blais, Kylie Boardman, Wyatt Chadwick, Sydney Dayken, Lillian Diversi, Eric Fyfe, Eric Fyfe, Emily Grady, Gabrielle Grant, Elizabeth Gruber, Zachary Hanley, Shawn Jiminez, Avery Markos, Thomas Murphy, Katelyn Nestor, Casey Paul, Reese Pelletier, Kayden Weston, Amber White and Madalyn Wright.

Honors: Hayden Alberti, Aylie Anderson, Piper Bartunek, Zachary Bowman, Cole Brann, Kurtis Breton, Savannah Brown, Hunter Burgess, Emily Burkart, Addison Carter, Kalvin Catchings, Madison Chapman, Mackenzie Chaput, Cassidy Clark, Devin Clary, Elise Clockedile, MacKenna Cote, Nathaniel Dennison, Emma Doyon, Colton Dube, Clarice Fuller, Megan Gallagher, Brookelynn Gero, Kiana Goldberg, Cobie Gray, Zachary Grover, Jack Gutfinski, Aidrey Hamlin, Morgan Hart, Taylor Hawkins, Abigail Hilt, Joshua Jacobson, Catarina Johnson, Mckenna Johnson, Kole Johnson, Makenzie Kimball-Neal, Dakota Lovely, Patrick Mansir, Maleah Manson, Trevor Marks, Eli Mason, Molly Mercier, Morgan Millett, Colby Moody, Lance Morgan, Nolan Nichols, Grace Plourde, Makayla Quirion, Caleb Richmond, Regan Sacre, Ian Spence, Dylan Staples, Taylor Sutherburg, Sabria Vincent and Drake Weston.

