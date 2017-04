Winthrop High School has announced the following students were named to its third-quarter honor roll for the 2016-17 academic year.

Seniors — High honors: Megan Chamberland, Adlin Chaparin, Jacob Hickey, Matthew Ingram, Kyle Keezer, Andrew Pazdziorko, Brogan Plossay, Shie Smith and Sarah Spahr.

Honors: Colin Bowler, Alec Brown, Corinna Coulton, Nathan Cummins, Jeffrey Dunn, Caleb Fortin, Molly Glaser, Autum Hodge, Hunter Martel, Allyson Moulton, Kayleigh Oberg, Connor Perkins, Amber Raymond, Mattilda Rice, Zachary Robertson, John Ryan, Spencer Steele, Alyxis Torrez, Garrett Tsouprake and Jasper Williams.

Juniors — High honors: Chloe Armillotti, Pearl Bechard, Jordan Belanger, Benjamin Boulay, Lakin Conner, Gregory Fay, Vincent Scott and Nathan St. Pierre.

Honors: Jada Brooke, Kinli DiBiase-Patenaude, Phillip Easterbrooks, Mackenzie Guerin, Portia Hardy, Cassaundra Harmatys, Sierra Huff, Cameron MacDonald, Danielle McClure, Hannah McLaughlin, Madison Moore, Fantasia Perez and Joseph Tierney.

Sophmores — High honors: Maguire Anuszewski, Hanna Caprara, Shelby Cobb, Nora Conrad, Maria Dostie, Hannah Eason, Samuel Figueroa, Moriah Hajduk, William Hays, Abigail Hughes, Jackson Ladd, Samantha Neumann, Katelynne Perkins, Emily St. Pierre, Makayla Wilbert, Chloe Wilson and Cameron Wood.

Honors: Collin Adair, Nasim Adam, Aiva Agri, Layne Audet, Elle Blanchard, Dylan Boynton, Beau Brooks, Breonna Feeney, Andrew Frost, Richard Henry, Samuel Lattin, Nathaniel LeBlanc, Breck Manseau, Michael Morales, Olivia Simonson, Clara Szakas, Jillian Taylor, Eben Thomas and Baylie Wilbert.

Freshman — High honors: Samantha Allen, Gabrielle Blanco, Sara Condon, Ian Dow, Alexis Emery, Madeline Fenlason, Natalie Frost, Benjamin Lavoie, Nikki MacDonald, Natalie Rogers and Aaliyah Wilson-Falcone.

Honors: Corrine Abbott, Bryanna Baxter, Bradley Bourne, Kelsie Canwell, Keegan Choate, Madison Corgan, Maya Deming, Jennifer Fay, Samantha Folsom, Cameron Hachey, Madison Roeschke, Beau Schmelzer, Jillian Schmelzer, Jevin Smith, Zakary St. Germain, Shane Tweedie and Chase Wright.

