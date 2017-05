FAIRFIELD — Lawrence Junior High School has announced the following students were named to its third-quarter honor roll for the 2016-17 academic year.

Grade 8 — High honors: Sean Ames, Kaylee Arno, Lauren Barnes, Thomas Bartley, Anna Blomerth, Alyssa Bourque, Ryan Bourque, Colby Boutin, Justice Champagne, Harley Corson, Kaitlin Corson, Leigha Crommett, Colin Day, Zachary Delile, Christopher Dow, Kasandra Dumont, Jorja Furchak, Reese Germon, Megan Griffith, Connor Hall, McKaylee Hampson, Tyler Harris, Abigail Horkavy, Cylas Hudon, Lauren Hume, Kristian Larouche, Olivia Luce, Emma McGowan, Cassidy McLeod, Joshua Medeiros, Allison Nickerson, Cassandra Richards, Alexys Rolfe, Jonathan Roy, Gracie Ryan Hunt, Julia Short, Tayanah Thomas, Emma Underwood and Colby Webber.

Honors: Benjamin Bickford, Travis Boyce, Randall Grant Chamberlain, Jacob Clifford, Hannah Cole, Brendan Connor, Dylan Coombs, Emma Copeland, Sophie Coro, Zachary Denis, Maya Dubois, Haily Dumont, Victoria Dunphy, James Eaton, Mackenzie Golder, Kaleb Grass, Connor Grindle, Blaine Hamlin, Devin Harriet, Caleb Heald, Josie Hill, Peyton Hinkel, Emillia Landry, Kaylee Levesque, Mason Lunt, Makenzie McLain, Aiden Mclellan, Trevor Mitchell, Marisa Moody, Joseph Morse, Braden Nadeau, Zachary Nickerson, Cadin Page, Martha Patterson, Sarah Poli, David Pullen, Paige Reynolds, Victoria Richards, Trinity Thebarge, Taten Thomas, Matthew Wakefield, Jessie Walsh, Mckenzie West, Aiden Whitney, Evan Whitney and Zoe Williams.

Grade 7 — High honors: Kaylea Batchelder, Gage Boudreau, Storer Boyden, Michael Brown, Sage Brown, Brianna Clark, Justise Damron, Jesse Dixon, Shelby Doody, Mikala Ferland, Blair Fortin, Olivia Getchell, Jack Gibson, Trey Goodwin, Alexis Gordon, Sydney Grandmaison, Nathan Grard, Emily Hagerty, Adalia Harrington, Emily Hersey, Hannah Higgins, Corbin Kissinger, Mariah Laury, Cameron Littlefield, Paige Mansfield, Kaylee Marks, Kolyn Mattson, Caitlyn Mayo, Renee McDonald, Mollie McFarland, Benjamin Menchen, Haylei Niles, Abigail Parsons, Damien Peavey, Nathaniel Pierce, Kyleigh Quirion, Emily Rhoades, Sadie Robillard, Cassidy Rood, Hannah Soule, Ethan Timmins, Abigail Townsend, Sarah Townsend and Matthew Trombley.

Honors: Alexander Abreu, Colby Anderson, Holly Bolduc, Noah Burrill, Brandon Butler, Hannah Casey, Payton Costello, Denelle Eldridge, Jaydon Elkins, Natasha Farrar, Lucas Ferreira, Emily Fortin, Hunter Garand, Trinity Green, Shawn Libby, Dawson Noll, Joseph Page, Brayden Parker, Lila Pierce, Tyler Quirion, Cade Scott, Madison Smith, Ayanna Souimaniphanh, Mary Spaulding, Ethan Stewart, Toby Sullivan, Katelyn Thomas, Andrew Trombley, Natasha Vickers, Kent White, Haylee Wing, Dakota Woodbury, Madyson Young and Raven Zachary.

