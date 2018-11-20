Lawrence High School recently announced the following students were named to its first quarter honor roll for the 2018-19 academic year.
Seniors — High honors: Angelina Auby, Janie Brooks, Matthew Brown, Kyle Carpenter, Tabitha Clifford, Emily Curtis, Christian Day, Jackson Dudley, Iva Genest, Payton Goodwin, Nicholas Grard, Jacob Grivois, Steven Henry, Gavin Herrin, Tierra Hubbard, Mathurada Jaruchalermrat, Kiana Joler, Abigail LaRochelle, Macie Larouche, Kassandra Lewis, Catherine Mattson, Bryn Mayo, Reagan Parlin, Seth Pellerin, Emma Rolfe, Bryce Scott and Matthew Weymouth.
Honors: Kaleb Anderson, Ebony Barnes, Nathanael Batson, Madisyn Bowman, Kyle Brown, Nora Buck, Jayde Lynn Casey, Joseph Chace, Jasper Champagne, Alexis Dickinson, Rayden Donnell, Brandy Double, Dean Douglass, Eran Dowd, Adam Duprey, Nicholas Ellis, Jackson Fortin, Logan Fortin, Rianne Gibson, Leah Gordon, William Gulasky, Jacob Harris, Zachary Hartt, Alaina Haywood, Alex Higgins, Michaela Huey, Alyssa Hume, Gage Johnson, Brooklyn Lambert, Abigayle LaVerdiere, Brianna Meader, Louis Moody, Lizzie Murray, Kobe Nadeau, Ava Quinlan, Ashley Rhoades, Seth Richard, Nicholas Robertson, Emma Robillard, Nevaeh Rush, Brenna Saucier, Justin Seamans, Lynnze Spencer, Jose Tiniguar Tambris, Elizabeth Wallace, Dacoda Whitman, Marian Zawistowski and Drake Zimba.
Juniors — High honors: Ethan Caldwell, Samuel Coro, Abigail Fisher, Haley Hersey, Miranda Lambert, Kyle Languet, Alexis Lewis, Jacob Patterson, Isaac Plourde, Emma Salisbury, Colby Shorey, Paul Southwick, Abigail Towne, Lydia Townsend, Savannah Weston and Cassondra Wood.
Honors: Keagan Alley, Raygen Alley, Colby Anderson, Lindsay Bagley, Hannah Bilodeau, Tyler Bolduc, Colby Brann, Sydney Bridger, Lauren Buck, Ethan Cochrane, Bryson Dostie, Tyler Hall, Harley Hamlin, Alania Hood, Sophia Hoover, Camron Jordan, Nicholas Lawler, Allison Leary, Austin Leighton, Aubrey Levesque, John Manzo, Cassandra Martin, Joshua McFarland, Paul Morneau, Morgan Niles, Gabrielle Pierce, Cheyenne Poulin, Mackenzie Roberts, Mary Robinson, Hunter Roy, Michael Roy, Isaiah Shuman, Keisha Small, Jayden Stephenson, Elsie Suttie, Raheim Thomas, David Thurlow, Haley Trahan and Amber Wescott.
Sophomores — High honors: Thomas Bartley, Anna Blomerth, Alyssa Bourque, Colby Boutin, Kaitlin Corson, Zachary Delile, Kasandra Dumont, Reese Germon, Megan Griffith, Astilbe Hawes, Cylas Hudon, Lauren Hume, Olivia Luce, Joshua Medeiros, Trevor Mitchell, Savanah Morin, Allison Nickerson, Zachary Paquette, Sarah Poli, Meghan Sherrill, Jessie Walsh, Josiah Webber and Zoe Williams.
Honors: Sean Ames, Kaylee Arno, Lauren Barnes, Lian Benis, Benjamin Bickford, Trystan Blow, Ryan Bourque, Randall Chamberlain, Justice Champagne, Izic Colby, Hannah Cole, Sophie Coro, Zachary Denis, Christopher Dow, James Eaton, Chadwick Foster, Joseph Frechette, Jorja Furchak, Mackenzie Golder, Kaleb Grass, Connor Grindle, Tyler Harris, Peyton Hinkel, Abigail Horkavy, Kyra Hutchins, Kristian Larouche, Mason Lunt, Nicholas Mckinley, Makenzie McLain, Marisa Moody, Benjamin Nadeau, Braden Nadeau, Darion Poulin, Paige Reynolds, Aiden Richards, Cassandra Richards, Alexys Rolfe, Gracie Ryan Hunt, Timothy Taro, Trinity Thebarge, Tayanah Thomas, Emma Underwood, Matthew Wakefield, Kaylee Wentworth and Aiden Whitney.
Freshmen — High honors: Kaylea Batchelder, Gage Boudreau, Michael Brown, Sage Brown, Amelia Charland, Brianna Clark, Jesse Dixon, Mikala Ferland, Blair Fortin, Olivia Getchell, Trey Goodwin, Alexis Gordon, Emily Hagerty, Kendrick Hamlin, Emily Hersey, Hannah Higgins, Corbin Kissinger, Lillian Lambert, Mariah Laury, Paige Ledger, Cameron Littlefield, Kaylee Marks, Caitlyn Mayo, Renee McDonald, Mollie McFarland, Haylei Niles, Lila Pierce, Nathaniel Pierce, Emily Rhoades, Sadie Robillard, Mia Bella Sionni, Mary Spaulding, Toby Sullivan, Ethan Timmins, Abigail Townsend, Sarah Townsend, Andrew Trombley and Taylor Wilkie.
Honors: Alexander Abreau, Colby Anderson, Teya Bard, Holly Bolduc, Ryan Bowley, Storer Boyden, Logan Carpenter, Cody Craig, Justise Damron, Shelby Doody, Denelle Eldridge, Lucas Ferreira, Emily Fortin, Jack Gibson, Armani Gomez, Nathan Grard, Trinity Green, Adalia Harrington, Elizabeth Hatch, Dakota Henderson, Fawatem Hobbi, Sierra Hudson, Abigail Laura, Bradley Lennon, Cassidy Lounsbury, Sydney Makowski, Paige Mansfield, Benjamin Menchen, Adrian O’Connell, Joseph Page, Brayden Parker, Damien Peavey, Conor Pottle, Emma Poulin, Kyleigh Quirion, Cade Scott, Ayanna Souimaniphanh, Ashton St. Peter, Emmitt Starbird, Ethan Stewart, Katelyn Thomas, Matthew Trombley, Noah Webber, Kaili White, Haylee Wing and Madyson Young.
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