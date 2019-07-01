Winslow High School has announced the following students were named to its fourth-quarter honor roll for the 2018-19 academic year.
Seniors — High honors: Maddie Beckwith, Maeghan Bernard, Shawn Michael Bryan Jr., Sara Doughty, Noah Gagne, Anna Pellerin, Cullen Stout, Nicholas Tiner, Paige Trask, Desiree Veilleux, Jacob Witham and Ely Yang.
Honors: Austin Ahearn, Bryanna Baros, Adelaide Betts, Jacob Bigelow, Logan Bolduc, Suzanne Bryan, Alyssa Burbank, Jordan Clatchey-Knopp, Devin Daigneault, Jalynn Drown, Elizabeth Farnham, Jasmine Freeman, Izaak Gajowski, Cearra Grandmaison and Kyle Gurney.
Also, Arianna Hatt, Madison Jacobs, Ethan LaChance, Zackary LaFlamme, Isaac Lambrecht, Dakota Land, Kristopher Lessard, Alexis Lint, Weslee Littlefield, Cheyenne Raymond, Jenna Ross, Katie St. Amand, Jacob Varney, Savannah Vigue and Amber Worthley.
Honorable mention: Adam Bickford, Cameron Fredette, Amina Irish, Alexander Jason, Mackenzy Labrie, Haylee Landry, Taylor Meader, Grace Paradis, Mikayla Reynolds, Stephanie Shorette, Elyse St. Pierre, Tyler Tibbetts and Cameron Winslow.
Juniors — High honors: Cameron Brockway, Willa Dolley, Katie Doughty, Gabrielle Hatt, Jacob Huesers, Kaelyn Lakey, Mariah Morrison, Elena O’Hara, Justice Picard, Carrie Selwood, Grace Smith and Abigail Washburn.
Honors: Rylee Batey, Eric Booth, Silver Clukey, Camden Dangler, Micah Dickson, Hannah Dugal, Brennan Dunton, Summer Eyster, Isaiah Goldsmith, John Hankey, Riley Loftus and Madison Morin.
Also, Wesley O’Neal, Madalyn Phillips, Colby Pomeroy, Alexis Porter, Christopher Poulliot, Ashley Quirion, Kristen Rancourt, Mallory Sheridan, Austin Soucy, Alison Stabins, Katherine Stevens, Gage Vaughan and Austin Williams.
Honorable mention: Kathryn Bailey, Sebastian Bouchard, Alexander Demers, Isaiah Gidney, Aaron Harmon, Sadie Irza, Jaida Johnson, Savannah Joler, Juliann Lapierre, Christopher Mills, Haylee Moore, Leah Pelotte, Taylor Rodriguez, Sage Vance and Caleb Welsh.
Sophomores — High honors: Elliana Dow, Jennifer Ferry and Kaylee Nadeau.
Honors: Grace Bilodeau, Justin Bolduc, Megan Cates, Robert Clark, Arron Erving, Hunter Gagne, Reid Gagnon, Thomas Gamache, Riley Landry, Kassidy Latendresse, Bodhi Littlefield and Joseph Lopes.
Also, Brandon Mason, Cassidy McIntire, Nathan Newgard, Karlie Ramsdell, Miranda Raymond, Paige Spears, Abigail Thibodeau, Olivia Tiner, Jenna Veilleux, Cody Wahl, Carly Warn and Emily West.
Honorable mention: Lily Barkdull, Jacob Berard, Philip Bigelow, Jack Bilodeau, Evan Crayton, Holden Dart, Lilly Harvey, Denali Norris and Zoe-Kay Reardon.
Freshmen — High honors: Grace Campbell, Carrina Chen, Ashton Erving, Emma Farnham, Caden Fitzpatrick, Alaina Lambert, Lanie Latham, Vanessa Norris and Allan Rogers.
Honors: Aidan Barbeau, Kassidy Bibeau, Evan Bourget, Tyler Brockway, Derick Capp, Joscelyn Denis, Kaci Fortin, Mckayla Fortin, Abby Giguere, Landen Gillis, Nicholas Girard and Brady Goodwin.
Also, William Harvey, Jordanna Hernandez, Megan Huesers, Anna Lakey, Ethan Loubier, Kristopher Loubier, Madison Lower, Ryan Martin, Alanna McCann, Ben McIntire, Katarina Metten, Lindsay Moulton, Levi Olin, Joseph Pfingst and Harly Pomerleau.
Also, Crystal Reynolds, Emilee Richards, Mikayla Rioux, Audrey Sheridan, Steven Sloat, Danica Soule, Stephen Spencer, Jackson Stafford, Benjamin Tilton, Myles Tootill, Zachary VanAntwerp, Evan Watts, Nicholas Weiss and Ryan Yang.
Honorable mention: Sage Clukey, Marisa Elwell, Leah Knight, Keely Nutting, Ryan Wahl and Daniel Whitman.
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