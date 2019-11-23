AUGUSTA — Cony High School has announced its first-quarter honor roll for the 2019-20 academic year.
Seniors — High honors: Emily Atigian, Katherine Boston, Sarah Cook-Wheeler, Joshua Crocker, Molly Dutil, Chloe Fleck, Evan Galego, Jada Genest, Cecilia Guadalupi, Jessica Guerrette, Ian Harden, Meredith Lewis, Lucas McCormick, Courtney McFarland, Josephine Nutakki, Nhasino Phan, Nathan Rivera Ayala, Kaley Trask, Mallory Turgeon, Arianna Vinal and Julia White.
Honors: Zina Ahmad, Abdulmajeed Al-Tameemi, Dakota Andow, Ashleigh Audet, Alexander Audette, David Barley, Federico Barzasi, Gage Bernstein, Jordan Brooke, Jillian Brown, Logan Butler, Jillian Coull, Calvin Dacus, Jasmine Daly, Dakota Dearborn, Anthony Donnarumma, Emily Douglas, Ian Gifford, Crystal Gilbert, Megan Greaton and Emily Houston.
Also, Faith Leathers-Pouliot, Cameron Letendre, Carly Lettre, Emma Levesque, Willow Lorgeree, Caleb MacFarland, Simon McCormick, Caleb McDougal, Audrey McLaughlin, Samantha Melland, Caroline Mosca, Renee Ouellette, Jillian Pion, Myles Quirion, Madison Riggs, Natalie Rohman, Hannah Rouleau, Karittha Sopasiri, Nathan Surette, Porscha Ware, Sophia Whitney and Devin Young.
Juniors — High honors: Asmaa Alsaleem, Jack Begin, Elijah Bezanson, Mandy Cooper, Kyle Douin, Amanda Jorgensen, Tessa Jorgensen, Leah Mastrianno, Eric McDonnell, Brooklynn Merrill, Adrianna Morley, Justin Pare, Ashlan Peacock, Erin Richardson, Hannah Richardson, Grace Rodrigue, Jack Rodrigue and Margaret Tyce.
Honors: Ahmad Ahmad, Mohamad Ahmad, Mohamed Hussein Al-Ali, Ahmed Alsaleem, Macy Aube, Maisie Bechard, Dylan Begley, Lucy Buck, Sierra Clark, Emma Collins, Sean Collyer, Hunter Davis, Ryan Davis, John Dumas, Abbie Fielding, Kaden Finley, Isaac Gammon, Jacob Geneseo and Wyatt Green.
Also, Danielle Haines, Morgan Henderson, Shayn Huelsbeck, Isabella Jollotta, Bryton Kieltyka, Courtney Kinney, Camden Kinsey, Nathan Lefebre, Madeline Levesque, Bethany Lyon, Colin Manning, Abigail McLaughlin, Raeven McNulty, Hailey Millett and Mikaila Minoty.
Also, Anna Reny, Julia Reny, Thikumporn Sopasiri, Matthew Sousa, Robert Stolt, Cooper Swan, Nathan Teague, Theresa Towle, Alexis Waddell, Daraun White, Maiah Wihte, Cameron Wille and Abigail Yeaton.
Sophomores — High honors: Raegan Bechard, Jamison Bragdon, Madeleine Brochu, Liam Cotnoir, Angelina Crocker, Emma Crosby, Samuel Flannery, Reilley Fleck, Brodi Freeman, Julia Habib, Brianna Harriman, Taylor Hippler, Grace Kirk, Kristen Kirk, Kiley Lachance, Abigail Martin, Casey Mills, Keyanna Moore, Andrew Rancourt and Jakob Varney.
Honors: Zainab Al Braihi, Eva Alward, Brayden Barbeau, Jared Barker, Andrew Boston, Kiara Bowman, Isaiah Breitmeyer, Zachary Coolidge, Aidan Coulombe, Kevin Curtis, Haylee Cyr, Ashton Dennett, Hailey Fischer, Jennessa Geroux, Jenna Hanoian, Alexis Houle, Tian-Cheng Lan, Lily Leeman-Lewis, Christina Libby and Tyler Lorgeree.
Also, Brennan Madore, Dakota McFarland, Connor O’Neal, Cade Parker, Havi Patel, Addison Peacock, Jacob Pelletier, Hannah Ronan, Camden Sirois, Spencer Soiett, Kaleb Stred, Tyson Tibbetts, Logan Tyler, Tytus Whittaker, Isaak Wilson, Keygan Wyman and Sage Xavier.
Freshmen — High honors: Batoul Al Horani, Juliette Armstrong, Isaiah Bezanson, Theodore Campbell, Kameron Douin, Ayanna Goonesekere, Olivia Harden, Derek Harding, Kaitlyn Henry, Megan Houston, Jordan Locsin, Venkat Madarapu, Alivia Maheux, Alexander Malone and Kristin Merrill.
Also, Dominick Napolitano, Drew Parker, Leo Savage, Rose Shaw, Nathan Shedd, Avery Theriault, Dinah Wadleigh, Gabrielle White and McKenna White.
Honors: Ihsan Abdalnabi, Feed Abdulmohsin, Ali Al Shamarti, Elizabeth Aube, Elijah Beland, Emma Brown, Hallie Brown, Amy Bumford, Madison Chavarie, John Collins, Mia Cotnoir, Haleigh Coukos, Nathaniel Erb, Jasmine Farrington, Jake Flaherty, Amanda French, Gabrielle Gaboury, Sebastian Gagnon and Trey Gagnon.
Also, Kyrie Gay, Saber Hanington, Brady Hopkins, Madison Jackson, Aleiya Johnson, Davis Kibler, Elijah Klaiber, Ayden Knight, Cameron LaFavor, Savier Littlejohn, Abigale Malone, Joel Melendez Rosa, Jasmyne Mills, Dalton Morang, Eli Orth, Maci Parks, Jasper Parrilli, Kylie Quinn, Alex Roberts, Kara Stelly, Molly Stiman, Sean Tiner, Jude Wallace, Lucas Wheeler and Lilly Wilson.
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