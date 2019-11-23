AUGUSTA — Cony Middle School has announced the following students were named to its first-quarter honor roll for the 2019-20 academic year.
Grade 8 — High honors: Abigail Bucknam, Morgan Cunningham, Claudia Dunn, Alexander Fournier, Maci Freeman, Samuel Goldey, Maya Gould, Kylee Huard, Sequora Kelley, Cassandra Kromer, Brianna Madore, Ainslie Milewski, James Mooney, Tyler Pelletier, Destiney Samare, Parker Sergent, Hailey Smart, Alivia St. Peter and Torrie Webber.
Honors: Ayman Al Rashid, Zahraa Al-Ali, Zahraa Al-Mansoori, Rawan Al-Tameemi, Michael Bilodeau, Natalie Brown, Adryan Crocker, Raymond Dineen, Matthew Dos Santos, Lydia Drisko, Ellie Foster, Cole Hamner, Travis Harding, Ella Haynes, Brooke Hulford, Shanlee Ingalls, Luke Johnson, Mikenzie Keith, Joshua Kidd and Kaylee Knight.
Also, Adalyn Mann, Ean Maske, Brandon Mastrianno, Kyle Mastrianno, Teaira Matson, Alexis Miller, Allie Neill, Anna Norris, Cohen Parker, Frank Patten, Alexis Pattershall, Sera Perry, Mya Pineda, Isaiah Schleis-Hooyman, Kryton Smedberg and Michaela Webber.
Grade 7 — High honors: Ryleigh Baldwin, Matthew Boston, Skylar Dixon, Keenan Gearhart, Thea Kanaris, Emily Kennard, Addison Lebel, Cassandra Lewis, Hannah Marshall, Kaydence Mills, Annabelle Orth, Suri Ramkissoon, Matthew Schriver, Isabella Seavey, Emalynn Smith, Dhuha Tareq, Lauren Tyler, Jackson Veilleux, Ethan Vose and Allison Wilcox.
Honors: Aya Abdulmohsin, Maisaa Al Horani, Fatima Al-Badri, Mohamed Albahadly, Brady Baxter, Jordan Benedict, Vincent Blanchard, Rebecca Botts, Brooklynn Bowden, Nicolas Brunelle, Emma Buccellato, Raiden Burke, Isac Burrill, Samantha Caron, Tyran Crowley, Penelope Fyfe, Jeanxiel Garcia, Bailey Geneseo, James Giroux, Bodden Gutierrez and Abigail Houston.
Also, Cassie Lacroix, Luke Lajoie, Carrigan Manning, Kiarra Marriner, Kailey Michaud, Jennifer Morgan, Carrie Palmer, Sara Qamar, Chloe Rickett, Eli Robbins, Keren Ruboneka, Byron Santerre, Matthew Serrano, Brooke Shaw, Cali Smith, Dylan M. Smith, Charles Stelly, Asher Stephenson, Jayden Thatcher, Taurence Tibbetts, David Vigue, Zackariah Waddell, Tealah Ward and Skye Wharton.
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