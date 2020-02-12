AUGUSTA — Cony High School recently announced the following students were named to the its second quarter honor roll for the 2019-20 academic year.
Seniors — High honors: Emily Atigian, Federico Barzasi, Katherine Boston, Logan Butler, Sarah Cook-Wheeler, Jillian Coull, Joshua Crocker, Chloe Fleck, Cecilia Guadalupi, Ian Harden, Emma Levesque, Meredith Lewis, Audrey McLaughlin, Nhasino Phan, Nathan Rivera Ayala, Mallory Turgeon, Porscha Ware and Julia White.
Honors: Zina Ahmad, Nada Al Hoshan, Hadeel Alsaleh, Ashleigh Audet, David Barley, Jordan Brooke, Jillian Brown, Alexis Carter, Calvin Dacus, Jasmine Daly, Dakota Dearborn, Emily Douglas, Molly Dutil, Evan Galego, Jada Genest, Ian Gifford, Crystal Gilbert, Megan Greaton and Jessica Guerrette.
Also, Emily Houston, Sophia Lapointe, Faith Leathers-Pouliot, Cameron Letendre, Carly Lettre, Willow Lorgeree, Lucas McCormick, Simon McCormick, Caleb McDougal, Courtney McFarland, Samantha Melland, Abigail Merrill and Caroline Mosca.
Also, Josephine Nutakki, Ayannah Osman, Myles Quirion, Madison Riggs, Alexander Robinson, Natalie Rohman, Karittha Sopasiri, Kaley Trask, Linelys Velazquez, Arianna Vinal and Sophia Whitney.
Juniors – High honors: Elijah Bezanson, Hunter Davis, Ryan Davis, Kyle Douin, John Dumas, Kaden Finley, Isaac Gammon, Amanda Jorgensen, Tessa Jorgensen, Leah Mastrianno, Raeven McNulty, Brooklynn Merrill, Hailey Millett, Ashlan Peacock, Anna Reny, Hannah Richardson, Grace Rodrigue and Margaret Tyce.
Honors: Ahmad Ahmad, Mohsen Al Hoshan, Asmaa Alsaleem, Maha Alsaleh, Macy Aube, Maisie Bechard, Jack Begin, Kyle Bernier, Lucy Buck, Sierra Clark, Sean Collyer, Mandy Cooper, Abbie Fielding, Riley Geyer, Wyatt Green, Danielle Haines, Olivia Hallee, Duncan Hayes, Morgan Henderson and Kiara Henry.
Also, Bryton Kieltyka, Courtney Kinney, Camden Kinsey, Nathan Lefebre, Madeline Levesque, Bethany Lyon, Colin Manning, Eric McDonnell, Abigail McLaughlin, Mikaila Minoty, Adrianna Morley, Justin Pare, Julia Reny, Erin Richardson, Jack Rodrigue, Thikumporn Sopasiri, Robert Stolt, Nathan Teague, Jonathon Urquhart and Abigail Yeaton.
Sophomores — High honors: Raegan Bechard, Isaiah Breitmeyer, Madeleine Brochu, Liam Cotnoir, Angelina Crocker, Emma Crosby, Emma Doiron, Samuel Flannery, Reilley Fleck, Brodi Freeman, Terra Greenlaw, Julia Habib, Brianna Harriman, Grace Kirk, Kristen Kirk, Kiley Lachance, Abigail Martin, Casey Mills, Andrew Rancourt, Hannah Ronan and Jakob Varney.
Honors: Zainab Al Braihi, Khadeeja Alsaleem, April Anderson, Jared Barker, Andrew Boston, Jamison Bragdon, Luke Briggs, Willem Campbell, Gage Cormier, Aidan Coulombe, Kevin Curtis, Haylee Cyr, Hailey Fischer, Jenna Hanoian, Taylor Hippler, Alexis Houle David Kidd, Colin Lacrosse, Devin Landry, Christina Libby, Tyler Lorgeree and Megan Lucarelli.
Also, Sarah Martin, Keyanna Moore, Khaled Najar, Simon Nichols, Connor O’Neal, Cade Parker, Havi Patel, Jacob Pelletier, Ryan Pelletier, Christopher Rockwell, Camden Sirois, Spencer Soiett, Emma Thomas, Tanley Tibbetts, Tyson Tibbetts, Derek Totten, Paige Tourtelotte, Tytus Whittaker and Keygan Wyman.
Freshmen — High honors: Juliette Armstrong, Isaiah Bezanson, Emma Brown, Theodore Campbell, Kameron Douin, Ayanna Goonesekere, Olivia Harden, Derek Harding, Kaitlyn Henry, Megan Houston, Jordan Locsin, Venkat Madarapu, Alexander Malone, Kristin Merrill, Dominick Napolitano, Nathan Shedd, Avery Theriault, Dinah Wadleigh and Andrew Warhol.
Honors: Ihsan Abdalnabi, Feed Abdulmohsin, Batoul Al Horani, Shatha Al Hoshan, Ali Al Shamarti, Elizabeth Aube, Zoe Bard, Hallie Brown, Amy Bumford, Madison Chavarie, Samuel Coffin, John Collins, Nathaniel Erb, Amanda French, Haley Fuller, Gabrielle Gaboury, Sebastian Gagnon, Kyrie Gay, Radeah Halwah, Stephen Hinesley and Brady Hopkins.
Also, Madison Jackson, Alivia Maheux, Abigale Malone, Joel Melendez Rosa, Jasmyne Mills, Haley O’Connor, Drew Parker, Maci Parks, Jasper Parrilli, Neveah Pepin, Kylie Quinn, Alex Roberts, Ayda Roy, Leo Savage, Rose Shaw, Kara Stelly, Molly Stiman, Jude Wallace, Lucas Wheeler, Gabrielle White and Lilly Wilson.
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