ORONO — The University of Maine recognized 2,572 students for achieving dean’s list honors in the 2019 fall semester. Of the students who made the dean’s list, 1,754 are from Maine, 743 are from 30 other states and 75 are from 31 countries other than the U.S.

ANDROSCOGGIN COUNTY

Auburn: Alexis Bellefleur, Abigail Fisher, Spencer Frahn, Sarah Hammond, Kaylee Jipson, Brooke Lever, Gabe Lovering, Dylan Miller, Emma Paradie, Rebecca Raymond, Skylar Rubocki, Ryan Theriault and Jacob Vallee.

Durham: Sera Bigelow, Ricky Klatt, Brooklyn Washburn and Maddie Wilkes.

Greene: Jenna Boucher, Cliff Greco, Ashley Mathieu and Bailey Smart.

Leeds: Lily Comeau-Waite, Dustin Jensen and Ally Ryan.

Lewiston: Ciera Belanger, Connor Bolduc, Jazlyn Dumas, Haley Gideon, James Greenwood, Olivia Lee, Mohamed Mohamud, Jamie Poliquin and Emily Whittemore.

Lisbon: Jaden Burnham and Jasmin Le.

Livermore: Abby Castonguay and Amber Delaney.

Livermore Falls: Orion Schwab.

Minot: Allie Novicki.

Poland: Grace Banks, Lizzy Champagne, Maia Ferguson, Nick Hodge, Jada Lamb, Jasmine Lamb, Vincent Russo and Lucas Yorkey.

Sabattus: Mikki Gervais, Noah Moring, Renee Pickard and Sadie Waterman.

Turner: Tamra Benson, Anthony DeGone, Julia Dillingham, Chad Morin, Oren Shaw, Abigail Varney and Hannah Varney.

West Poland: Izzy Fernald.

FRANKLIN COUNTY

Carrabassett Valley: Emma Downing and Finn Mackay.

Farmington: Nate Pratt-Holt, Zeke Robinson and Sara Taylor.

Industry: Ellie Pelletier, Miles Pelletier and Makao Thompson.

Jay: Hannah Maurais and Emily White.

Kingfield: Katie Maxsimic, Avery Taylor, Seth Thomas and Mallory Toothaker.

New Sharon: Andrew Gardner and Brittany Woods.

New Vineyard: Courtney Withey.

Phillips: Anna Zmistowski.

Rangeley: Haley Morrill.

Stratton: Maya Caron.

Strong: Rowan Jellison.

Wilton: Katie Brittain, Jessie Hutchinson and Emma Williams.

KENNEBEC COUNTY

Albion: Elliot Dixon, Kensi Matula and Libby Wallace.

Augusta: Brandon Emerson, Jens Hansen, Arthur Hubbard, Courtney King, Joshua King, Andrew Levesque, MacKenzie Lewis, Sierra McLellan, Nick Poulin, Eva Reed, Nick Seile, Evangeline Soucy, Eric Sullivan, Annemarie Towle, Olivia Varney and Liam Waits.

Belgrade: Grace Elliott, Sawyer Michaud and Josh Towle.

Benton: Kaylee Brann, Emery Clifford and Liz Walsh.

Chelsea: Jared Alexander, Gabby Benson, Annie Brannigan, Mac Creamer, Alexis Everett, Nic Mills, Anna Peterson and Kasidy Turgeon.

Clinton: Matt Brown, Hannah Meidahl and Lilla Tilton-Flood.

Fairfield: Katie Cobb and J.T. Nutting.

Farmingdale: Cole Bryant and Mari Smith.

Fayette: Abigail Despres, Natalie Harmon and Eli Krout.

Gardiner: Casey Bourque.

Hallowell: Jarod Dye, Mary Hicks and Anna Hodgkins.

Litchfield: Mikayla Buckmore, Chris McGeoghegan, Hannah Nadeau and Cassidy Tibbetts.

Manchester: Caden Brown, Mair Guillemette and Mark McLaughlin.

Monmouth: Anna Kulinski and Lindsey Ridlon.

Mount Vernon: Steven White.

North Monmouth: Emily Barnett and Sidney Wilson.

Oakland: Olivia Durkee, Lillie Fortier, Ryan Pullen, Joshua Schaff, Katie Seekins and Emmy Warren.

Pittston: Sarah Foust.

Readfield: Taylor Cray, Camille Kavanah, Ashley Russell, Kelcey Thornton and Natalie Wicks.

Sidney: Haley Carver, Soren Donisvitch, Riley Field, Kyle Gleason, Kennedi LeBlanc, Hannah Mathieu, Katie Mercier, Matthew Stenger and Walker Thomas.

South China: Lilja Bernheim, Scott Christiansen, Jared Gartley and Justin Harris.

Vassalboro: Brianna Benedict, Eliza Costigan, Kassie Nadeau and Alainie Sawtelle.

Waterville: Alan Baez, Sophie Given, Jenna Goss, Danny Kornsey, Adan Lawlor, Ty Lecrone, Elwin Moss, Anthony Pinnette, Briana Quirion, Mikayla Reynolds, Sammi Saulter and Cody Veilleux.

West Gardiner: Mikayla Palmer, Haley Santerre, Bryce Smith and Olivia Turner.

Windsor: Jordan Bowie.

Winslow: Andrew Bolduc, Hannah Comfort, Daigs Daigneault, Devon Gleason, Adam Green, Sierra Harmon, Arianna Hatt, Zach LaCombe, Isaac Lambrecht, Colette Latendresse, Brea Martin, Hunter McCaslin, Maddy Morneault, Matt Patterson, Kirstie Rogers, Elyse St Pierre, Nick Tiner, Jacob Trask and Ely Yang.

Winthrop: Bennett Brooks, Matt Ingram, Kyle Keezer, Lydia Lavoie, Mary Milligan and Andrew Pazdziorko.

KNOX COUNTY

Appleton: Morgan Ford and August Gray.

Camden: Ellie Berez, Sarah Berez, Tom Cox, Izzy Gutheinz, Grace Kirklian, Tom Libby, Sarah Mitchell and Karrah York.

Cushing: Paige Widdecomb.

Hope: Tristan Fong, Henry Laurita and Katie Southworth.

North Haven: April Messier.

Owls Head: Mary Allen and Nicole Strickland.

Rockland: Julia Barbour, Jenna Conant, Wesley Dunkle, Zoe Goff, Alexander Mahar and Alexis Mazurek.

Rockport: Marco D’Amato, Molly Davee, Nick Denny, David Flint, Myia Hanson, Devon Lammert, Hilary Merrifield, John Nugent, Frances Pendleton and Fran Woodworth.

Saint George: Danielle Weaver.

South Thomaston: Sarah Penney.

Tenants Harbor: Sierra Beal and Amber Johnston.

Thomaston: Mackenzie Murray.

Union: Emalee Grant and Jacob Savage.

Vinalhaven: Deja Doughty and Andrea Shane.

Warren: Naomi Kihn, Billy Olmsted, Adam Wilcox and Leah Wilcox.

Washington: Maitana Benicio, Antyna Gould, Jane Horovitz and Patrick Madden.

LINCOLN COUNTY

Boothbay: Graham Bryer, Braden Olsen, Maya Schwehm and Alexis Welch.

Boothbay Harbor: Tim Chappelle and Sydney Meader.

Bristol: Tommy Thelander.

Damariscotta: Jon Pinkham and Abigail Roberts.

Edgecomb: Colt Seigars.

Jefferson: Lily Bragg, Abigail Farrin and Anna Kolota.

New Harbor: Ashley Mason.

Newcastle: Aidan Manahan.

Nobleboro: Maggie Bradbury, Lisa Howard and Kate Westhaver.

Round Pond: Dorothy Hodous.

Somerville: Willow Throckmorton-Hansford.

Waldoboro: Peter Alexander, Claire Bourett, Rose Hickey and Ashley Holmes.

Whitefield: Matthew Birch, Hannah Burns and Ryan Pedersen.

Wiscasset: Aidan Carlson, Vanessa Dunn, Chris Perkins, Remy Segovia and Madison Stahle.

SAGADAHOC COUNTY

Arrowsic: Sean Detwiler.

Bath: Raz Baltazar, Amy deHaas, Dominique DePippo, Ryan Fitzmaurice, Zane Kwiatkowsky, Eli Munro-Ludders and Sydney Osterhout.

Bowdoin: Aaron Dustin, Alex Humphrey, Colin Ingalls, Zoe McNally and Gideon Wheeler.

Bowdoinham: Morgan Johnson, Rick Mann, Caleb Miller, Lydia Schneider and Meri Stockford.

Phippsburg: Gus Anderson, Abbie Baker, Ian Fernald and Marija Medenica.

Richmond: Ashley Brown, Emma Carbone, Hunter Curtis and Kylie Temple.

Topsham: Madi Bailey, Caitlin Chambers, Jordan Chase, Mike Crawford, Rebecca French, Hank Gilson, Ryan Glass, Devin Hoskins, Matt Kenison, Joseph Knowles, Matt Lawrence, Hayden Libby, Kody Noyes, Sabrina Paetow, Joseph Patton, Joey Reed, Ian Scanlon, Lauren Sturgess and Rachel Thieme.

West Bath: Connor Bennoch, Caiden Fraser and Sarah Meyer-Waldo.

Woolwich: Hannah Card, Rachel Ouellette and Jeremy Thiboutot.

SOMERSET COUNTY

Bingham: Linah Davy.

Canaan: Tammy Burke.

Corinna: Lauren Roberts.

Cornville: Samantha Coombs.

Detroit: Madison Morton.

Fairfield: Nathanael Batson, Bailey Carter, Dakota Hutchins, Trinity Hutchins, Trey Liberty, Ben Parks, Noah Shepherd, Braden Soule and Sam Wilson.

Harmony: Samual Kowal, Caitlin McKenney, Jake Stutzman and Arend Thibodeau.

Hartland: Shelby Haskell and Myky Weinstein.

Jackman: Alexandra Lessard and Ian West.

Long Pond Township: Elise McKendry.

Madison: Jenny Dean, Seth Dillon, Nate Dimock, Jacob Girgis, Jordan Hadley, Caleb Harper and Sydney McDonald.

Mercer: Jason Hilton.

Moscow: Loren Grant and Mike McNally.

New Portland: Grace Cowan.

Norridgewock: Logan Bolster, Kiel Lachapelle and Sara Qualey.

Palmyra: Zoe Fiandaca, Laura Freudenberger, Ryan LaGross and Morganne Robinson.

Pittsfield: Jacob Ackroyd, Hunter Benttinen, Abby Bernier, Dillon Fitts, Madison Fitts, Jordin Jakins, Audrey McCannell, Logan Rollins, Devon Varney, Sarah Welch and Kendrah Willey.

Skowhegan: Rebecca Bell, Marcus Christopher, Brooke Curtis, Alex Higgins, Bailey Lewis, Julia Meade, Morgan Tittle and Nate Tracy.

Solon: Brandon Dixon and A.J. Foss.

WALDO COUNTY

Belfast: Will Bickford, Sam Davis, Ashley Flanders, Lucien Gordley-Smith, Patrick Groening, Emily Harriman, Trevor Martell, Tracey McKinney, Aiden Pike, Zander Roman and Ben Turner.

Belmont: Zoe Deans.

Brooks: Haley LaRochelle and Nick Merriam.

Burnham: Avery Gosselin.

Frankfort: Hannah Dodson, Brooke Hammond and Kaitlyn Robinson.

Lincolnville: Jesse Goodale, Noah Lang, Brendan Moline, Alisha Pendleton, Joshua Pitcairn and Kyle Wood.

Monroe: Cori Shooter.

Morrill: Evan Kennedy.

Northport: Ana Kelley, Olivia Lovejoy and Hunter Merchant.

Palermo: Kaylee Porter and Caleb Tyler.

Searsmont: Mikayla Artkop, Anna Baiungo, Nicholas Czuchra, Cassidy Hill and Emily Jolliffe.

Searsport: Dominic Francis-Mezger, Sammy Hamblen, Daniel McKeon, Meagan McKeon and Kion Tupper.

Stockton Springs: Ellie Damuck, Ryan Haskell and Bailey West.

Swanville: Kasey McLeod and John White.

Thorndike: Kristen Raven.

Troy: Edward Angelo.

Waldo: Ethan Jacobs.

Winterport: Kate Bragg, Noah Burby, Stella Cashman, Mary Dube, Rachel Gower, Devon Kane and Kayla Stromvall.

Students who received dean’s list honors completed 12 or more credit hours in the semester and earning a grade point average of 3.5 or higher.

Please note that some students have requested that their information not be released; therefore, their names are not included.

