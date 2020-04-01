SOUTH CHINA — Erskine Academy has announced the following students were named to its trimester 2 honor roll for the 2019-20 academic year.
Seniors — High honors: Lucy Allen, Jay Austin, Alec Baker, Julia Basham, Derek Beaulieu, Haley Breton, Kole-Tai Carlezon, Norah Davidson, Vincent Emery, Alyssha Gil, Annika Gil, Boe Glidden, Joshua Gower, Clara Grady, Tori Grasse, Alyssa Hale, Summer Hotham and Nicholas Howard.
Also, Emily Jacques, Sarah Jarosz, Brandon LaChance, Benjamin Lavoie, Cole Leclerc, Eleena Lee, Madison Leonard, Stephanie Libby, Jordan Linscott, Brandon Loveland, Reece McGlew, Jakob Mills, Krysta Morris, Nathaniel Mosher, Lyndsie Pelotte, Matthew Picher and Hunter Praul.
Also, Miina Raag-Schmidt, Benjamin Reed, Mitchel Reynolds, Andrew Robinson, Dominic Rodrigue, Alyssa Savage, Shawn Seigars, Santasia Sevigny, Taylor Shute, Katelyn Tibbs, Cameron Tyler and Richard Winn.
Honors: Pedro Albarracin, Adam Bonenfant, Bridget Connolly, Abigail Cordts, Summer Curran, Colby Cyr, Lily DeRaps, Michael Dusoe Jr, Dominick Dyer, Cheyann Field, Mitchell Gamage, Bryce Goff, Emma Harvey, Nicholas Hayden, Julianna Hubbard and Ashley Huntley.
Also, Cameron Johnson, Colby Johnson, Kyle Jones, Luke Jordan, Marisa Klemanski, Tristan Klemanski, Benjamin Lagasse, William Leeman, Gabriel Lewis, Sydney Lord, Shawn Manning, William Mayberry II, Lexigrace Melanson, Kaytie Millay, Adalaide Morris, Isaak Peavey, Chloe Peebles and Jasmine Plugge.
Also, Jennifer Reny, Katelyn Rollins, Serena Sepulvado, Nicholas Shelton, Danielle Shorey, Ryan Sidelinger, Kayla Sleeper, Lily Solorzano, Matthew Stultz, Jacob Sutter, Nicole Taylor, Courtney Tibbetts, Ashleigh Treannie, Hailee Turner, Tanner Watson and Amber Wysocki.
Juniors — High honors: Philip Allen, Nicholas Barber, Abbygail Blair, Jane Blanchard, Samantha Box, Trevor Brockway, Anthony Chessa, Cody Devaney, Jacob Devaney, Amelia Evans, Addison Gamage, Margaret Gamage, Avery Henningsen, Emma Hutchinson, Bryan Joslyn Jr. and Madyx Kennedy.
Also, Sierra LaCroix, Isabela Libby, Emily Lowther, Gamboa Medina, Michael Nicholas III, Ian Oliphant, Olive Padgett, Courtney Paine, Elek Pelletier, Aiden Pettengill, Anna Pfleging, Sydni Plummer, Kristin Ray, Mollie Wilson, Samuel York an Kelby Young.
Honors: Mara Adams, Brooke Allen, Paris Bedsaul, Rylee Bellemare, Isabella Bishop, Everett Blair, Joshua Bragg, Hailey Brooks, Eleanor Brown, Emma Burtt, Zoe Butler, Ashley Clavette, Joshua Cowing, Nolan Cowing, McKayla Doyon, Abigail Dumas, Jake Emond, Cameron Gifford and Avril Goodman.
Also, Patrick Hanley, Hailey Haskell, Braydon Hinds, Paeshance-Rae Horan, Nathan Howell, Delaney Ireland, Haley Laird, Marina Lavadinho, Joanna Linscott, Colby Lloyd, Chiara Mahoney, Eva Malcolm, Xavian Marable, Jonathan Martinez, Hailey Mayo, Mikala McIntyre, Tyler Ormonde and Brian Ouellette.
Also, Daniel Page, Isabella Parlin, Annaliese Patterson, Logan Rizzardini, Hailey Sanborn, Acadia Senkbeil, Alessandro Smith, Noah Soto, Carly Spencer, Hanna Spitzer, Ariel Stillman, Riley Sullivan, Logan Tenney, Joshua Tobey, Gage Turner and Dylan Wing.
Sophomores — High honors: Griffin Anderson, Isaac Baker, Julia Barber, Gabriella Berto-Blagdon, Autumn Boody, Lilian Bray, Emily Clark, Tabitha Craig, Colby Cunningham, Isabella DeRose, Emma Fortin, Wyatt French, Josette Gilman, Samantha Golden, Hayden Hoague, Grace Hodgkin and Rachel Huntoon.
Also, Emma Jefferson, Grace Kelso, Aidan Larrabee, Lili Lefebvre, Christian Moon, Adam Ochs, Abigail Peaslee, Devon Polley, Sarah Praul, Riley Reitchel, Mackenzie Roderick, Abbey Searles, Andrew Shaw, Hannah Soule, Lily Thompson and Lily Vinci.
Honors: Alana Beggs, Jacob Bentley, Jack Blais, Evan Butler, Abrial Chamberlain, Nathaniel Collins, Jesse Cowing, Jasmine Crommett, Daniel Cseak, Jacob Cunningham, Caleb Cyr, Luke Desmond, Kaden Doughty, Alexander Drolet, Jacob Fisher, Chase Folsom, Jenna Gallant and Bryce Garcia.
Also, Ciera Hamar, Trace Harris, Larissa Haskell, Skye Havey, Isaac Hayden, Hannah Huff, Hunter Johnson, Taidhgin Kimball, Tanner Klasson, Mallory Landry, Shawn Libby, Madison Lully, David Martinez-Gosselin, Calvin Mason, Robert McCafferty, Wes McGlew, Kaden McIntyre and Rebecca Morton.
Also, Garrett Peebles, David Pierpont, Kaden Plourde, Lilly Potter, Paige Reed, Parker Reynolds, Shawn Searles, Natalie Spearin, Hannah Strout-Gordon, Hannah Torrey, Samuel Worthley, Emily York and Hannah York.
Freshmen — High honors: Carson Appel, McKenzie Berry, Abigail Beyor, Eve Boatright, Katherine Bourdon, Nicole DeMerchant, Lillian Dorval, Grace Ellis, Lilly Fredette, Alyssa Gagne, Reiana Gonzalez, Alivia Gower, Cooper Grondin, Elizabeth Hardy, Kassidy Hopper, Grace Hutchins and Olivia Hutchinson.
Also, Beck Jorgensen, Kaiden Kelley, Meadow Laflamme, Aimee Lizotte, Malachi Lowery, Emily Majewski, Lily Matthews, Brooklyn McCue, River Meader, Nabila Meity, Timber Parlin, Kayla Peaslee, Jonathan Peil, Gabriel Pelletier, Kathleen Pfleging and Sophia Pilotte.
Also, Alexis Rancourt, Cadence Rau, Samantha Reynolds, Ally Rodrigue, Noah Rushing, Jacob Seigars, Sophie Steeves, Daniel Stillman, Jacob Sullivan, Paige Sutter, Mackenzie Toner, Emma Tyler, Lauren Tyler, Julia Wade and Damon Wilson.
Honors: John Allen, Molly Anderson, Kassidy Barrett, Andrew Bentley, Angel Bonilla, Zane Boulet, Emma Charest, Nicholas Choate, Nickolas Christiansen, Courtney Cowing, Kayleen Crandall, Tianna Cunningham, Breckon Davidson, Myra Evans, Isaac Farrar, Brianna Gardner, Loralei Gilley and Carson Grass.
Also, Mallary Hanke, Alexzander Hoffman, Grady Hotham, Hallie Jackson, Hannah Jackson, Acadia Kelley, Brady Kirkpatrick, Casey Kirkpatrick, Matthew Knowles, Emmet Lani-Caputo, Zephyr Lani-Caputo, Dale Lapointe, Dinah Lemelin, Joseph Lemelin, Brenden Levesque, Bryce Lincoln, Gwen Lockhart and Cooper Loiko.
Also, Brady Mayberry, Gage Moody, Ethan Ouellette, Maddison Paquet, Angelyn Paradis, Hannah Patterson, Jenna Perkins, Kaden Porter, Sarah Robinson, Conner Rowe, Emmalee Sanborn, Jarell Sandoval, Emma Stred, Hannah Toner, Colby Willey and Aidan Witham.
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