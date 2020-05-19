FAIRFIELD — Lawrence High School has announced its third-quarter honor roll for the 2019-2020 academic year, according to a news release from Principal Daniel Bowers.
Seniors — High honors: Ashley Allen, Riley Avery, Hannah Bilodeau, Colby Brann, Lauren Buck, Ethan Caldwell, Mason Cormier, Samuel Coro, Annabelle Emery, Abigail Fisher, Skylah Grevois, Tyler Hall, Ricky Hamlin, Carson Hersey, Haley Hersey and Alania Hood.
Also, Miranda Lambert, Kyle Languet, Allison Leary, Alexis Lewis, John Manzo, Joshua McFarland, Jacob Patterson, Gabrielle Pierce, Mackenzie Roberts, Michael Roy, Paul Southwick, Jayden Stephenson, Abigail Towne, Lydia Townsend, Savannah Weston, Emily Whitney and Cassondra Wood.
Honors: Lindsay Bagley, Wyatt Belmont, Abigail Charland, Evan Craig, Parker Doane, Wyatt Fortin, Harley Hamlin, Sophia Hoover, Mackenzie Huard, Camron Jordan, Julia Lane, Storm Lavway, Joseph McKinley, Kristin Morneau, Morgan Niles, Cassandra Noyes and Isaac Plourde.
Also, Hunter Roy, Tucker Roy, Jacob Ryder, Emma Salisbury, Alex Sapienza, Colby Shorey, Melaina Smith, Elsie Suttie, Jacob Suttie, Haley Trahan, Jacob Turlo, Cody Veilleux, Abbie Vigue, Haley Wilkie and Gabriel York.
Juniors — High honors: Kaylee Arno, Ella Banfi, Anna Blomerth, Alyssa Bourque, Justice Champagne, Zachary Delile, James Eaton, Megan Griffith, Connor Grindle, Lauren Hume, Antonio Juliano, Olivia Luce, Mason Lunt, Allison Nickerson, Cadin Page, Jonathan Roy, Jessie Walsh and Josiah Webber.
Honors: Sean Ames, Thomas Bartley, Lian Bemis, Benjamin Bickford, Ryan Bourque, Colby Boutin, Randall Chamberlain, Jeremiah Christiansen, Dylan Coombs, Sophie Coro, Leigha Crommett, Zachary Denis, Jade Donnell, Christopher Dow, Haily Dumont, Kasandra Dumont and Victoria Dunphy.
Also, Trinity Fredrickson, Jorja Furchak, Reese Germon, Mackenzie Golder, Christian Gordon, Jeremy Hammond-Lynch, Tyler Harris, Astilbe Hawes, Caleb Heald, Peyton Hinkel, Abigail Horkavy, Kyra Hutchins, Andre Jackson, Ashley Johnston and Raven Kirschbaum.
Also, Kristian Larouche, Emma Larsen, Hayden Lee, Emily McKenna, Nicholas Mckinley, Cassidy McLeod, Joshua Medeiros, Trevor Mitchell, Marisa Moody, Joseph Morse, Braden Nadeau, Sarah Poli and Shelby Pooler.
Also, Paige Reynolds and Gracie Ryan Hunt, Tayanah Thomas, Sarah Von Derschau and Matthew Wakefield.
Sophomores — High honors: Gage Boudreau, Michael Brown, Sage Brown, Amelia Charland, Jesse Dixon, Mikala Ferland, Blair Fortin, Trey Goodwin, Nathan Grard, Emily Hersey, Hannah Higgins, Corbin Kissinger, Mariah Laury and Paige Ledger.
Also, Kaylee Marks, Caitlyn Mayo, Renee McDonald, Mollie McFarland, Benjamin Menchen, Haylei Niles, Nathaniel Pierce, Emily Rhoades, Kaysa Salisbury, Mia Bella Sionni, Abigail Townsend, Sarah Townsend and Matthew Trombley.
Honors: Ryan Bowley, Brandon Butler, Jazlyn Butler, Justise Damron, Shelby Doody, Jadea Fowler, Olivia Getchell, Alexis Gordon, Trinity Green, Emily Hagerty, Seyarah Knights, Lillian Lambert, Alexis Levesque, Camron Littlefield and Paige Mansfield.
Also, Brayden Parker, Lila Pierce, Conor Pottle, Emma Poulin, Cade Scott, Ayanna Souimaniphanh, Mary Spaulding, Ashton St. Peter, Toby Sullivan, Ethan Timmins, Natasha Vickers, Colby White, Taylor Wilkie, Haylee Wing and Dakota Woodbury.
Freshmen — High honors: Brooklyn Allen, Abigail Bagley, Alonna Battis, Amanda-Jo Blais, Hope Bouchard, Adam Boutin, Annilee Brame, Lucas Campbell, Erica Cochran, Elizabeth Crommett, Paige Cyrus, Hannah Davis, Kayden Delile, Alizabeth Dumont, Madelyn Gagnon and Wyatt Gamage.
Also, Alicen Higgins, Parker Higgins, Dominic Jewell, Julia Lawe, Katie Leard, Taylor Leclerc, Colby Lewis, Caleb Luckern, Sophia Luckern, Alexis Moran, Makenzie Nadeau, Conner Nutting, Brianne Plante, Brianna Poulin, Jorja Poulin, Mia Proud and Benjamin Ryder.
Also, Chelsea Saucier, Sarah Southwick, Ashtynn Stewart, Jade Sullivan, Isabelle Thurlow, Alexis Trask, E’Marrjah-nea Traynum, Sabria Vincent, Matix Ward and Alexis Williams.
Honors: Parker Bailey, Cooper Beaulieu, Cooper Blaisdell, Brooklyn Brewster, Mason Carter, Madison Chamberlain, Kayli Clement, Caitlyn Cote, Griffin Doane, Abby Douglass, Joanna Dumont, Cameron Dyer, John French, Joscelyn Gagnon and Tyler Gallant.
Also, Yensi Marleny Garcia Gonzalez, Skyler Glidden, Payton Goguen, Aubriana Grant, Noah Grass, Skylar Hall, Joshua Harriet, Thomas Hedman, Cylie Henderson, Jasmine Hunter, Jazmin Johnson, Taylor Jordan, Logan Languet, Hailey Manzo, Brayden Mitchell and Garrett Murphy.
Also, Gabrielle Nickerson, Mikayla Pooley, Evan Poulin, Sage Reed, Electra Stevens, Rylee Veilleux, Lilith Vickers, Serenidy Walker and Judson Wood.
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Lawrence High School honor roll