WINSLOW — Winslow Junior High School has announced its honor roll for trimester 1 of the 2020-2021 academic year.
Eighth grade — High honors: Madyson Achorn, Emma Barlow, Kiley Barron, Malyn Beaster, Adeline Blackstone, Bethanny Blakley, Mia Fitzpatrick, Amy Jones, Kyri Meak, Katherine Nichols, Brady Poulin, Sierra Sharp, Adelinn Silanpaa, Patrick Smith and Carter Woodbury.
Honors: Seth Bard, Abigail Chartrand, Adam Earle-Herring, Tavis Hutson, Nikolas Knowlton, Kylie McCafferty, Ethan McCaslin, Paige Owen, Kaleigh Parish, Alexander Reardon and Braden Rodrigue.
Also, Liam Scandore, Jayme-Lyn Sirois, Jacqueline Soucy, Maximilian Spicer, Sophia Sullivan, Aidan Veilleux, Maya Veilleux and Micah Waldie.
Honorable mention: Luke Ball, John Mahoney, Abigail McCaslin, Tucker Pomerleau, Joshua Soule, Tayia Ware and Brody Willette.
Seventh grade — High honors: Charles Byers, Kiana Carrier, Ashton Darrell, Brody Davidson, Jaimeah Derosier, Shawna Martin, Ian McDermott, Tyler Palmer, Braedyn Parker, Madisyn Pendexter, Bryanna Prentiss, Amara Rioux, Ethan Tyler, Briana Veilleux and Kathryn Wahl.
Honors: Raneen Ali, Nolan Barbeau, Addison Benavente, Andrew Bryant, Zachary Campe, Olivia Cutten, Emily Daigneault, Mary Grace Day, Abby Doughty, Addison Duplessie, Makayla Ellis, Corey Faucher, Lucas Fisher, Liem Fortin, Katelyn Gibbs, Isabelle Giguere and Lillian Gorneau.
Also, Bretton Lambert, Cody Land, Dylan Letourneau, Jocelyn Lizzotte, Avery Lowell, Karleigh Marcoux, Aubrey Moors, Graysen Murray, Sakura Page, Olivia Parks, Bella Pinnette, Aaliyah Ramirez Morneau, Ethan Rancourt, Gabriella Reyes, Drew Sheridan, Lillian Stafford, Angeline Steeves and Salmon Vigue.
Honorable mention: Isabella DeMerchant, Kylie Dickson, Bryce Doyon and Lexi Reynolds.
Sixth grade — High honors: Meadow Bradbury, Charles Cubberly, Logan Dow, Morgan Henderson, Mirra Meak, Renton O’Toole, Elaina Rioux and Reese Siodla.
Honors: Evan Barlow, Kera Bilodeau, Carter Calvo, Breana Castagnetto, Jeffrey Crocker, Nolan Dow, Dawson Dutil, Delana Ferran, Briella Griffiths, Davanee Kimball, Navaeh LaCroix, Isabella Loubier, Kaydence McKenney, Tenley Nadeau, Alyson Small, Benjamin Thomas and Camdyn Turmelle.
Honorable mention: Sydney Banda, Ava Beck, Nolan Bell, Taylor Bellows, Alana Burnham, Madison Cochran, Mayleigh Crews, Mason Farr, Caden Giroux, Trevor Lavallee, Abigail Marquis, Alexandria McDonough and Quincy Morin.
Also, Julia Ortins, Brieonna Spaulding, Eliott Stepp, Peyton Stewart, Melora Willigar and Stella Wynne.
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