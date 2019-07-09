AUGUSTA — Cony High School has announced the following students were named to its fourth quarter honor roll for the 2018-19 academic year.
Seniors — High honors: Ahmed Al-Badri, Ali Al-Badri, Brooklynn Belanger, Renee Bernier, Nathaniel Berry, Mercedies Bourget, Jaiden Bowley, Taylor Davis, J’Lissa Dodge, Amythist Duffany, Camryn Elliott, Alexander Farkas, Zinaida Gregor, Justine Harding, Talia Jorgensen, Gabrielle Low, Ethan MacGregor, Gabriella McGuire, Nicholas Mills and Matteo Montrucchio.
Also, Caleb Richardson, Rachel Roy, Alyssa Schriver, Emanuele Serino, Robert Smith, Anna Stolt, Annemarie Towle, Allyson Waller, Matthew Wozniak, Mohammed Yaqoob and Elizabeth Young.
Honors: Hussein Al Braihi, Connor Albison, Jakob Arbour, Sydney Avery, Michael Awley, Walker Beaulieu, Joao Bendini, Gabrielle Benson, Ian Bowers, John Bowler, Sydney Halle, Reed Hopkins, Kameryn Horton, Damien Hutchings, Bashar Khalaf, Clarrissa Lettre, Bryant Lucas, Vincent Manocchio, Elizabeth Merfeld, Jeremy Murphy, Ian Neureuther, Abigail O’Brion, Cameron Osborne, Tala Peaslee, Samantha Perry, Orion Pinkham and Nicholas Poulin.
Also, Hunter Scholz, Luc Sirois, Christopher Sponsler, Alexander Stewart, Virginia Tobias, Alexander Totman, Kyanna Walker, Erin Wathen, Amara Welch, Dawson Wells, Emily Williams, Regan Wing, Michael Wozniak and Joann Zhang.
Juniors — High honors: Emily Atigian, Katherine Boston, Logan Butler, Kaaleb Carey, Alexis Carter, Sarah Cook-Wheeler, Jasmine Daly, Molly Dutil, Jada Genest, Isaac Gichel Curtis, Cecilia Guadalupi and Ian Harden.
Also, Meredith Lewis. Madison Riggs, Nathan Rivera Ayala, Aidan Smith, Mallory Turgeon, Linelys Velazquez, Arianna Vinal, Julia White, Sophia Whitney and Joshua Wroten.
Honors: Hadeel Alsaleh, David Barley, Jordan Brooke, Jillian Brown, Joshua Crocker, Evan Galego, Crystal Gilbert, Jessica Guerrette, Emily Houston, Cameron Letendre, Carly Lettre, Emma Levesque, Gabriel Lewis, Willow Lorgeree, Roger Mackbach, Joshua Martin, Simon McCormick, Audrey McLaughlin, Samantha Melland, Josephine Nutakki, Nhasino Phan, Jillian Pion, Natalie Rohman, Kaley Trask, Porscha Ware, Zachary Whitney and Devin Young.
Sophomores — High honors: Macy Aube, Jack Begin, Dylan Begley, Elijah Bezanson, Sierra Clark, Hunter Davis, Kyle Douin, Wyatt Green, Danielle Haines, Amanda Jorgensen, Tessa Jorgensen, Nathan Lefebre, Madeline Levesque, Bethany Lyon, Leah Mastrianno, Eric McDonnell, Abigail Mclaughlin, Brooklynn Merrill, Hailey Millett, Adrianna Morley, Justin Pare, Anna Reny, Julia Reny, Hannah Richardson, Jack Rodrigue, Margaret Tyce and Haley Weston.
Honors: Ahmad Abdalnabi, Maisie Bechard, Nicholas Bernier, Pauline Bjornson, Richard Blais, Lucy Buck, Andrea Chabot, Ryan Davis, John Dumas, Abbie Fielding, Kaden Finley, Jacob Geneseo, Fatimah Halwah, Nicole Hamilton, Jacob Harris, Duncan Hayes and Morgan Henderson.
Also, Camden Kinsey, Gavynn Maske, Raeven McNulty, Aleah Patten, Ashlan Peacock, Erin Richardson, Grace Rodrigue, Matthew Sousa, Robert Stolt, Cooper Swan, Nathan Teague, Skylyn Vladyka, Alexis Waddell, Parker Waterhouse, Daraun White, Maiah White and Nicholis Wilcott.
Freshmen — High honors: Raegan Bechard, Isaiah Breitmeyer, Liam Cotnoir, Emma Crosby, Hailey Fischer, Brodi Freeman, Sara Galusha, Julia Habib, Brianna Harriman, Grace Kirk, Kristen Kirk, Kiley Lachance, Abigail Martin, Casey Mills, Cade Parker, Andrew Rancourt, Spencer Soiett, Paige Tourtelotte, Jakob Varney and Tytus Whittaker.
Honors: Khadeeja Alsaleem, April Anderson, Mallory Audette, Jared Barker, Andrew Boston, Kiara Bowman, Jamison Bragdon, Luke Briggs, Madeleine Brochu, Zachary Coolidge, Aidan Coulombe, Angelina Crocker, Kevin Curtis, Emma Doiron, Aurora Estey, Samuel Flannery, Reilley Fleck, Andrew Fortunato, Damon Gagnon, Jennessa Geroux, Jenna Hanoian and Alyssa Hustus.
Also, Alison Jones, David Kidd, Lily Leeman-Lewis, Tyler Lorgeree, Brennan Madore, Brooke Merrill, Keyanna Moore, Khaled Najar, Havi Patel, Jacob Pelletier, Hannah Ronan, Brian Sachs, Emma Shaw, Camden Sirois, Derek Totten, Samantha Vermeer and Keygan Wyman.
-
Kennebec Journal
Tartans Terror to perform July 12 in Phillips
-
Letters to the Editor
‘Freedom’ not under attack in Maine
-
Opinion
Today’s editorial cartoon
-
Local & State
New law is aimed at easing burden of homelessness on Portland
-
Maine Voices
Maine Voices: State’s delegation should stop blocking protections for right whales