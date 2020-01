WATERVILLE — Thomas College has announced the following students were named to its 2019 fall president’s and dean’s list.

President’s list (3.80-4.0 grade point average): Kerri L. Abbott, Victoria Rose Adams, Jose Antonio Afonso Luis, Mailena R. Alicea, Jocelyn Alex Allain, Kerriarna Mae Asselin, Ryley A. Austin, Ethan J. Barnett, Arynne K. Barns, Lauren Elisabeth Bartlett, Amber Dawn Beaulieu, Faith Marie Beaulieu, Maeghan D. Bernard, Kayla A. Bess, Aaliyah S. Biamby, Caitlyn R. Biegon, Laticia M. Billings, Joshua Dustin Biondo, Katrina M. Booth, Alexis C. Bowman, Christina Grace Bowman, Maya Nikole Brainard, Shylyn Rae Buckman, Kelly Marie Burbank and Ethan James Burns.

Also, Hayden Warren Michael Caldwell, Alexander James Campbell, Mariah Iva Campbell, Kayla Brooke Chapman, James Nathaniel Cheleuitte, Alexandria Clark, Sydni C. Collier, James Comeau, Emma Julia Elizabeth Cote, Mariah L. Cote, Hannah E. Crayton, King B. Cua, Alyssa R. Currie, Kelsey Lee Currier, Chantal R. Damboise, Annabelle Jane Dennis, Christian Renald Descoteaux, Lindsey M. Desmarais, Sophia M. DiPhillipo, Bailey K. Dunphy, Travis Dakota Emerson and Jennifer Estrada.

Also, Carissa B. Fawber, Brianna Ryan Figueroa, Ally Kathleen Finik, Ashlyn Rose Fitzgerald, Olivia C. French, Lillian Friars, Edna N. Frith, Tyler Kevin Gee, Samantha Geer, Kyle Eric Parker Gleason, Kennedy M. Glidden, Benjamin Jeffrey Gosselin, Liam McCaul Gould, Stephen Alexander Gray, Belinda J. Green, Lindsey R. Gregoire, Ryan C. Hablitz, Mitchell Charles Hanagan, Lauren Audra Hay, Emma Janet Hayden, Kyle Robert Heatley, Skyler Graham Henry, Keagan Hodsdon, Sabrina Marie Holland and Katherine Eleanor Hoving.

Also, Dean A. Jackman, Kelsie Rae Jardine, Hailey Iris Jason, Jessica Isabel Jensen, Anna Mae Jewell, Samuel Thomas Johnson, Jasmine Alexis Kermode, James K. Kiesewetter, Audrey Leigh Kimball, Jeremiah E. King, Shannon Eileen Kostovick, Leah Brooke Kruse, Jocelyn M. L’Italien, Tyler L. LaCascio, Jackson Scott Ladd, Cabot Andrew Lancaster, Isabelle Lang, Jonathan Michael LeClair, Joshua T. Linkletter, Ashlyn April Littlefield, Scarlett McLaughlin, Drew Jon Meader, Samantha Ann Mercier, Ellie Nicole Michaud, Emily Rose Minott and Isaac Joel Moore.

Also, Julia A. Nadeau, Kayden Antione Nadeau, Alexis J. Nestor, Oliver Dominic Emerson Newbury, Michael A. Nicolosi, Madyson Taylor Noyes, Susanna P. Owens, Alissah F. Paquette, Dakota L. Paradis, Ashlyn K. Parker, Kaley Spencer Parker, Gwyneth Lee Perlmutter, Lauren Raye Pinkham, Sydney Ariel Pinkham, Anthony James Pizzo, David M. Poirier, Brian Lee Pomeroy, Katriana Lynn Pratt, Jake Robert Price, Blake Abram Proctor, Ivy J. Quintin, Pavana Rai, Rachelle A. Ravin, Alexis R. Reardon, Briahna F. Reece, Emily Ann Reed and Stephen Michael Reid.

Also, Madison M. Rock, Gage James Kennedy Rosenow, Kristen L. Roux, Megan T. Ruby, Elisabeth Ann Sanborn, Aubrey B. Schaeffer, Abby Larie Seeley, Divine Selengbe, Taylor Loran Sheley, Sydney Lynn Sides, Nicholas A. Simpson, Jennifer May Snedeker, Austin J. Stebbins, Jake Alan Stevens, Keegan C. Stockford, Corey Lewis Stolley, Meghan Elizabeth Stover, Maddie Lincoln Strout, Karli Paige Stubbs, Zachary Brian Sukeforth, Matthew Charles Thebarge, Kyonna Christine Tobin, Cydnee Nicole Todd, Chase Emile Turgeon and Devynn Idela Turner.

Also, Marcus A. Vaillancourt, Katherine Frances Van Houten, Hailey D. Vanier, Mackenzi Jo Veilleux, Ryley Ann-Marie Velozo, Molly Maureen Walker, Eli D. Wall, Alexis Janet Washburn, Ireland M. Webb, Lindsey Michelle Weeks, Meghan E. Welsh, Emiley V. Wheeler, Meredith P. Wheeler, Melinda R. White, Nicholas Reed White, Tiffany Jean White, Breanna Erin Whitmarsh, Johnathan Stanley Wilcox, Emma R. Willett, Magan C. Williams, Miranda Elaine Williams, Jacques A. Wiseman, Troy William Worster and Steele Hollertz Young.

Dean’s list — High honors (3.50-3.79 GPA): Dustin P. Allard, Hunter Allen, Daniel S. Amabile, Edward Arnold, Evan Colby Arsenault, Asmita Bamma, Christopher Paul Barnes, Emily Grace Bartlett, Logan A. Beaton, Ryan Charles Beckerman, Kacie N. Beland, Austin Lyle Bickmore, Addyson Sophia Bond, Nicole Elise Bradstreet, Dana J. Brown, Sophia Ann Calandriello, Arianna A. Cannistraro, Peter Humphrey Cates, Anna R. Chadwick, Kasey Blair Champney and Jacob H. Cheney.

Also, Kaley Mae Coburn, Colby James Cote, Samantha Lynne Coughlin, Cody Mitchell Cousins, Megan E. Cousins, Camille E. Coyne, Tyler A. Crayton, Brendan Aubrey Curran, George William Dakin, Robert Jameson Dehmer, Madelyn E. Diaz-Pike, Casey D. Dion, Jacob J. Douthwright, Jeffrey L. Douthwright, Caitlin Mary Doyle, Kaitlyn M. Draper, Natalie L. Dubail, Joseph G. Dulac, Hayden Grant Elwell, Evan James Enis, Alexis L. Felch, Delaina Sapphire Ferrell, Ryan W. Fitzjurls, Lovegeurson Fleurine and Cassidy Aline French.

Also, Alexis R. Gagne, Zachary Dennis Gagne, Phillip J. Gilbert, Mykal Colin Glasgow, Britney Jean Gregoire, Daniyal A. Gusmanov, Kellie L. Haggerty, Cassidy Erin Hamm, Logan Thomas Harrington, Zachary Lee Hartt, Jade M. Healey, Lilly May Hendry, Isabella Catherine Herrick, Charles L. Hippler, Emma A. Hodgdon, Elise Margaret Holly, Joshua M. Howard, Hunter Andrew Hughes, Morgan J. Hutchins, Max George Irons, Kent Laurel Johnson, Ryan M. Jurgiewich, Amelia Jane Kelby, Katrina Lynn Kennedy, Kayla Marie Kenney and Mark Gregor Kiesewetter.

Also, Caitlin Labbe, Ethan R. LaChance, Jacob Mark Lacroix, Thomas Gerald LaPlante, Kassidy Rae Larson, Jacob R. Lavarnway, Kaysee E. Leary, Eric S. Lemay, Sophia B. Littlefield, Alexandria Grace Lopes, Zachary Michael MacKinnon, Regan A Mantor, Kyle Isidore Marquis, John D. McCarthy, Duncan Michael McDougal, Raquel Isabel McInerney, Samantha Marie McIntyre, Owen M. McQuarrie, Desiree Menard, Gabriel Hamilton Merrill, Arieanna L. Mills, Emily Judith Mitchell, Rajhan Quartey Munnings and Caitlin Elizabeth Myers.

Also, Zachary Philip Nadeau, Destiny Anne Newbury, Lauren Izetta Normandin, Kathleen May O’Kelly, MacKenzie L. Oberholzer, Nicco Paul Pappalardo, Daniel Joseph Paradis, Olivia Rae Parker, Evan Michael Parsons, Daniel Vincent Peabody, Zoe D. Penttila, Lauren Michelle Poirier, Katie Adrianna Poland, Samantha Lynn Ramsey, Trevor Brycen Reed, Mercedes L. Richard, Michael Nathaniel Ring, Isaac Henry Robichaud, Renee N. Rossi and Alexander Stephen Roy.

Also, Riley Dyani Sanderson, Emlee E. Sanuth, Ryan C. Scepansky, Kurtis G. Scott, Elliott Mae Sharples, Taylor M. Sinclair, Madelyn M. Smith, Kyle Alexander Spaulding, Samuel J. St. Onge, Taylor B. Stevens, Tyler A. Stevens, Danita Storey, Michael Steven Tardiff, Haley Yvonne Thebarge, Carla J. Tyce, Alexis Vashon, Elizabeth M. Waterman, Justin James Wentworth, Josh V. Wescott, Luke B. Witham, Brittany Marie Wood and Oliver Alexander Woznica–Coulombe.

Dean’s list — Honors (3.20-3.49): Sydney J. Abbott, Sean Stephen Adams, Saige Leigh Allard, Justin Asher Audet, Alisha Baral, Tyler J. Bartlett, Cady L. Beaulieu, Adam M. Benoit, Nathan David Benoit, Danielle Paige Berard, Emma Leigh Berube, Dominic P. Blaisdell, Michael J. Bourque, Patrick John Buxton, Madison P. Cantara, Emanuel Anthony Carlista, Benjamin Nicholas Casper Carter, Ian S. Cates, Jonathan Matthew Chasse, Emily R. Clark, Paige Elizabeth Costa, Katlyn Christy Coulter and Gabriel Crosby.

Also, Taylor Rose Davis, Jeremy De La Cruz Chan, Mathison D. Deering, Hannah Victoria Demers, Christina D. Denis, Tyler M. DeViller, Walker A. Donovan, Nicholas P. Dufour, Jordan W. Dumont, Samuel Ryan Falla, Zachery Frederick Forsythe, Robin M. Friend, Jake Michael Galvin, Nicole L. Gelinas, Alexis A. Girouard, Cassidy D.A. Glenn, Hunter W. Glowa, Tyler Austin Goodridge, Olivia Kathryn Goodwin, Benjamin Wilkins Grant, Kyle Zachary Greene, Allie T. Gregoire, Devin J. Grindle and Angela Nicole Guy.

Also, Rebecca Rosemarie Hayes, Addyson Smiley Herrick, William Kurtis Heywood, Autumn May Howe, Kolby Westly Howes, Timothy Hunnell, Kristina A. Hutchinson, Ryan William Kappelmann, Maria Nicole Kempton, Parker J. Kennedy, Nicholas Harry Kosmidis, Jenna Worth Labbe, Aurora M. LaClair, Lorraine Latoysia Lawson, Jody Leary, Brooklyn Ann LeClair, Jarrod D. Leonardi, Baxter Bryce Levasseur, Cooper Olin Lyons, Jaden A. Martin, Kaydee Virginia-Judith Martin, Kolbe N. Merfeld and Harrison J. Mosher.

Also, Colby R. Nadeau, Haylee Elizabeth Noyes, Jarrod Richard Ottman, Dezarae Jennifer Parkhurst, Shelby Pelkey, Jacalyn Rae Pelletier, Tyler J. Peters, Andrew Michael Peterson, Anna Loraine Piirainen, Woodlin Placide, Aislynn Joyce Provencher, Jacob Arnold Rainey, Robert Lewis Ramsey, Alexis Raymond, Brandon L. Reynolds, Garrett B. Reynolds, Caroline R. Riley, Blaine Evan Robinson, Caleb R. Roy and Cody Daniel Roy.

Also, Shawn Daniel Sears, Kayla Grace Sellars, Edssana C. Silva, John Riley Maguire Simonetti, Elizabeth Marie Simpson, Bradley Kenneth Smith, Bradly Allen Smith, Onecia Ashley-ann Smith, Rico L. Snowman, Kayla Alexis Spencer, David G. Stephenson, Sarah Ann Sutton, Dylan Joseph Ursino, Nicholas Joseph Vacco, John Henry Villanueva, Liam Michael Wallace and Bradley Michael Warman.

Send questions/comments to the editors.

« Previous

filed under: