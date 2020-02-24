Gardiner Area High School has announced the following students were named to its semester 1 honor roll for the 2019-20 academic year.
Seniors — Highest honors: Oliver Blanchard, Kailee Canning, Zackery Ellis, Abigail Folsom, Hannah Foust, Audrey Hall, Alex Hart, Julia Hinkley, Arianna Kelsey, Nadia Kempton, Jacob LaPierre, Atifina Mathieu, Sierra Nestor, Audrey Palmer, Maria Paquin, Caitlin Paul, Haley Smith, Jordan Snell, Jaycie Stevens, Susan Strickland, Diane Tran, Kiana Turner, Kiersten Weed, Evan Wells and Jakeb Weston.
High honors: Brooke Andre, Hayden Barlow, Alexander Belanger, Amanda Blondin, Bradon Bragdon, Jaime Frye, Michaela Gardner, Jed Malinowski, Alicia Nichols, Jackson Plourde, Parker Smith, George Swenson, Bianca Tripp, Dmytro Tripp and Jacob Ward.
Honors: Haley Brann, Dylan Burk, Kyle Capozzi, Angelo Chadwick, Jazmin Clary, Ashton Engle, Paisley Fitzmaurice, Chase Fossett, Mariah Harrington, Caleb Hudson, Dylan Kyllonen, Sean Michaud, Dana Purington, Justyce Sellars, Kristina Shean, Dylan Spencer and Jackson Tweedy.
Juniors — Highest honors: Magdalena Augustyniak, Margaret Barron, Emily Brown, Chi Chang, Kassidy Collins, Madelynn Hebert, Wiwantanee Kangwansupaphan, Quinton Martin, Kylie Maschino, Mikayla Mathews, James Rinderknecht, Stacia Staples and Makenzie Wade.
High honors: Mohamed Alalloush, Shaniqua Antoine, Kayla Bailey, Laura Barron, Marc Belanger, Cassie Bertolini, Tucker Boudreau, Haylee Chabot, Owen Doyle, Renee Fyfe, Brian Henderson, Fiona Ladner-Hudson, Hunter Lamarre, Chase McLaughlin, Jeremy Messer, Kailyn Minoty, Kaeti Philbrook, Noah Reiter, Emma Roberts, Cole Shuemaker, Serena Spence, Veronika Uhr and Lauren Whitten.
Honors: Connor Bell, Lindsey Bell, Elise Bentley, Trent Donovan, Madison Farnham, Evan Grady, Reanna Heath, Eban Pierce, Abigael Shea, Cole Willette and Gavin York.
Sophomores — Highest honors: Emma Baker, Madeline Barden, Alayna Blier, Skye Cotnoir, Grace Deering, Isaac Dostie, Natalie Fossett, Thomas Gingras, Ava Goraj, Piper Kollman-Veit, Meagan Ladner, Lorelei Mason, Grace Milliken, Brett Palmer, Leah Pushard and Jayda Williams.
High honors: Frank Albert, Samuel Arsenault, Kristopher Austin, Kyle Barlow, Katrina Blachowski, Kennedy Burditt, Connor Cote, Mackenzie Curran, Sean Doyle, uulu, Erkinbek Emily Folsom, Anita Goulette, Alexander Grover, Emily Henderson, Madison Johnson, Colby Labonte, Piper LaVoie, Juliet Leach, Ella Lindley, Xandra Malinowski, Juliana Montell and Connor Whitley.
Honors: Sophia Blanchard, Izabella Card, Isabelle Dickson, Caleb Gardner, Leah Hustus, Hunter Michaud, Adam Mitchell, Madison Peaslee, Katie Schmidt and Taylor Tweedy.
Freshmen — Highest honors: Ariana Baird, Dominick Breton, Wyatt Chadwick, Mackenzie Chaput, Cassidy Clark, Devin Clary, MacKenna Cote, Lillian Diversi, Emma Doyon, Eric Fyfe, Megan Gallagher, Gabrielle Grant, Zachary Hanley, Dakota Lovely, Katelyn Nestor, Hayden Storer and Madalyn Wright.
High honors: Hayden Alberti, Aylie Anderson, Madison Blais, Kylie Boardman, Zachary Bowman, Cole Brann, Kurtis Breton, Addison Carter, Theron Corliss, Colton Dube, Brookelynn Gero, Emily Grady, Elizabeth Gruber, Morgan Hart, Alexzander Hembree, Abigail Hilt, Madison Inman and Catarina Johnson.
Also, Kolby MacMaster, Patrick Mansir, Maleah Manson, Avery Markos, Samantha Miller, Morgan Millett, Thomas Murphy, Casey Paul, Grace Plourde, Sophia Pushard-Baron, Caleb Richmond, Regan Sacre, Ella Shaw, Dylan Staples, Brice Timpson and Trenton Wilson.
Honors: Garrett Bean, Kalvin Catchings, Madison Chapman, Daimon Clark, Elijah DeHart, Joseph Ellis, Taylor Hawkins, Makenzie Kimball Neal Trevor Marks, Madalynn Moody, Olivia Pekins and Kaydence Simon.
Additional students not available for publication.
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