SKOWHEGAN — Skowhegan Area High School has announced the following students were named to its first-quarter Habits of Work honor roll for the 2018-19 academic year.

Seniors: Gage Albertson, Madeline A. Aubry, Nicole A. Bailey, Adelle D. Belanger, Katelyn Belyea, Jadyn Bess, Megan Blaisdell, Ashley P. Bliss, Caleb D. Bosworth, AlannaSue N. Boulette, Sophie Brewer, Victoria L. Broadley, Jacob R. Bussiere, Lillian M. Carleton, Taylor Cassiani, Colby Chadbourne, Marcus S. Christopher, Annie S. Cooke, Kyalee E. Corcoran, Libby R. Crosby, Elaina Cruz, Wyatt Russell Damon, Dylan F. Dillingham, Josiah W. Dillingham, Molly Dorr, Jamal D. Dourant, Mariah A. Dunbar, Tyler G. Elliott, Allyson J. Emery, Alyssa Everett, Conner Fennell, Jonathan Flannery, Dylan Fortin, Tabor Alexander Fortin, Adelle H. Foss, Sydney M. Frankenfield, Patrick M. French-McQuilkin, Erica Pearl Gehrke, Faith Lee-Anne Gilman, Emily M. Goodale, Mya K. Graf, Bayley B. Hayden, Isabella C. Herrick, Shawn S Hewett, Mark Franklin Hockenberry, Rose Christina Holland, Eunpyo Hong, Shawna L. Hunter, Maliea Kelso, Robert T. Kruse, Kyah R. Lang, Timothy J. Leach, Jacob R. Ledger, Cameron Lee Libby, Haley L. Libby, Jonas J. Licata, Iris E. Lohn, Harley E.W. Loiselle, Aidan Louder, Phoebe A. Lyman, Jada G. Mack, Logan P. Magoon, Hannahmae McAllister, Miranda Meader, Nathan M. Melcher, Dakota M. Melvin, Colby L. Miller, Sydney Paige Noonan, Lucas A. Patchell, Jake G. Perkins, Maggie J. Pono, Dayle K. Pooler, Russell S. Prescott, Sydney S Reed, Shannon E. Richards, Wesley A. Robbins, Kathleen A. Roden, Brianna L. Rogers, Brooke M. Rogers, Levi James Rossignol, Michael J. Roy, Alyssa Salley, Kyle C. Salley, Shameka T. Sapienza, Ryan C. Savage, Alexander Joseph Simpson, Elizabeth I. Sirois, Hudson Richard Sirois, Mariah E. Steward, Sarol M. Sutton, Brianna N. Tenan, Chloe L. Therriault, Kayleigh Ann Therriault, Kaylee R. Tibbetts, Morgan E.M. Tittle, Jeremy A. Toth, Maxwell Tracy, Casie L. Tuttle, Jasmine R. Ward, Katelyn E. Warren, Hunter Washburn, Bailey S. Weston, Samantha M. Whittemore, Nathaniel A. Williams, Alexander E. Williamson, Brynn Witham, Elizabeth York and Joseph M. Young.

Juniors: Sadie Abbott, Nicholas Alves, Kalli Elizabeth Bailey, Harmony J. Beckwith, Mathew J. Berry, Ivey Bickford, Ziggy D. Black, Eli Blodgett, Abigail M. Bolvin, Samantha Bonneau, Amy Booker, Jordan M. Boone, Annabelle K. Bourassa, Esther-Ramona T. Brousseau, Julie Brown-Dixon, Abigail H. Buckingham, Gabrielle Campbell, Chase Carey, Kaitlyn R. Carrier, Jade Corson, Natalia Cruz, Madison E. Damon, Gwendelyn Davis, Kayla A. Dickinson, Linsey K. Dow, Sydney Dubay, Chloe Dubois, Emma Duffy, Olivia Dunbar, Hailey Ruth Edwards, Hannah J. Ellis, Lauren Enright, Breeanna E. Faulkingham, Zachary W. Fitzgerald, Adam Folsom, Molly Lynn Frost, Romy E. Gerstenberger, Charles J. Gillespie, Carla G. Gonzalez, Isaac Guimont, Crystal A. Harris, Olivia E. Hatch, Brycen Hatfield, Dylan J. Hendrix, Brooklyn Hubbard, Andrew Ireland, Sara Jaureguizar Lombardero, Grace Jewell, Kayla N. Kalloch, Bhreagh A. Kennedy, Logan King, Sydney J. Knights-Curtis, Caitlin M. Kotelnikov, Kyle L. Kruse, Atima Kunajutikul, Wyatt Lancaster, Lydia M. Lapointe, Kyle Lee, Alma M. Lopez de la Cruz, Aleya J. Luce, Ronea Lytle, Colby Madore, Thomas Mallett III, Gabriella E. Martin, Braden J. McCarty, Mackenzie L. McConnell, Christopher M. McLaughlin, Amber N. Merry, Haley E. Michaud, Alexis G. Michonski, Meredith Mitchell, Jeremy J. Mora, Breanna Ann Mushero, Kaitlin Nadeau, Lauryn E. Noyes, Jorge Ortega, Abbygale Paquet, Taylor M. Peary, McKayla G. Perrault, Tyson Pooler, Clay R. Porter, Kelsey L. Presby, Matush Prokop, Alexis M. Quimby, Charles J. Quimby, Alivia A. Rac, Emily Reichenbach, Rachel L. Rossignol, Damion M. Scanlin, Jocelyn E. Sheafe, Samuel Shields, Kaden D. Sites, Elizabeth M. Snowman, Alyssa M. Sterry, Jacob A. Steward, Anika Stewart, Riley E. Stratton, Cheyeanne Stubbs, Aurora Tedesco, Zebulon C. Tibbetts, Lauren M. Tuck, Kaitlyn B. VanVliet, Sydney Veilleux, Emma Rae Viles, Cutter J. Warger, Cadence N. Washburn, Sierrah J. Webber, Kristin L. Weed, Taylor V. Whitaker, Kohlby Whittemore, Alysia M. Wilson, Spencer D. Wyman, Ning Joey Xie and Emma L. York.

Sophomores: Blaize P. Aiken, Isaiah M Albertson, Riley Alley, Brayden N. Alward, Kaitlyn E. Baker, Kylie M. Bean, Haley Bellerose, Mackenzie M. Bertone, Dylan A. Bickford-Antonino, Matthew Blaisdell, Andrew S. Bliss, Shania M. Bouchard, Kylee M. Braley, James W. Brann, Alexis Broadley, Destiney Burwood, Caden J. Clark, Elizabeth Connelly, Chloey I. Cook, Dante S. Croce, Caleb E. Daigneault, Ashley M. Davis, Mark A. DeGraff, Nevaeh L. Dojnia, Olivia M. Drakes, Kylee M. Dubay, Morgan A. Emery, Conner E. Falardeau, Kylie M. Fitzgerald, Mason Oakley Fitzgerald, Kiana L. French, Maritza I. Frost, Kayla L. Furbush, Alexandria M. Gagne, Brooke Gilbert, Cheyenne S. Giles, Faith C. Giles, Isabel A. Goeman, Cade M. Goodell, Lucas W. Goodrow, Trent A. Gunst, Joslynn Hayes, Brennen S. Hebert, Cole Herrick, Marlee S. Hisler, Unity M. Hodges, Abby M. Hogan, Emma Huntley, Jada Hurlbutt, Cooper C. Jarvais, Clara Jewell, Caleb Johnson, John T. Kelso, Ryan M. Kotelnikov, Brianna D. Labbe, Miles E. Lambke, Alysa D. LeClair, Meagan L. Libby, Christopher Lightbody, Megan M. Lockard, Cameron B. Louder, Emily D. Lyman, Christian C. MacIver, Lucy C. McDonald, Isaiah R. McGann, Chase A. McGowan, Hannah G. McKenney, Hailey M. Meader, Kayla Moore, Gage Morgan, Victoria Anne Mulligan, Olivia R. Munn, Hunter Elijah Olson, Ashley Pelletier, Hailey Poulin, Amber Quirion, Kenneth J. Reed, William Roden, Stephen V. Roderick, Kyle R. Rosell, Abigail Roy, Jordan Rugan-Waugh, Joseph J. Sack, Gary Salley, Laci A. Sanborn, Ricardo Sanchez, Amber R. Savage, Ella Siren, Elyza A. Sirois, Cameron Allen-Turcotte Smart, Dillan J. Smith, Kobe Sprague, Ethan P. Staples, Elizabeth Steeves, Jacob D. Steeves, Makenzie Tessier, Kylee R. Thorndike, Riley True, Rachel R. Tuck, Isabel Turgeon, Sam L. Voter, Victoria R. Walker, Makayla M. Warren, Abigail J. Washburn, Benjamin D. Washburn, Christian C. Weed, Sophie S. Wheeler, Dylan A. Whittemore, Logan Wing and Lily P. Wright.

Freshmen: Hasaneen Al-Amiri, Dillan A. Allmendinger, Alayna A. Alton, Brooke L. Ashe, Camryn Atwood, Joshua J. Bailey, Eddie M. Bartlett, Jasmyne B. Beaulieu, Aiden J. Belanger, Sean J. Bellner, Larissa J. Blodgett, Landin A. Bolster, Danielle R. Bradley, Melanie M. Bradley, Madison R. Brow, Emillie G. Burchett, Shravanan Brady Bushey, Jacob A. Cancel, Joshua A. Cancel, Jordin Carey, Colby Carrier, Paris E. Chretien, Jaycie Christopher, Kiera Clark, Ella Conway, Dylan Corson, Hailey D. Coutoulakis, Reese Danforth, Acelinn J. Davis, Kellyah R. Dawkins, Aeris J. Demo, Eliza A. Dionne, Ariyanna L. Donahue, JoDee E. Dorr, Brayden G. Doucette, Ariana M. Dourant, Emily E. Dunbar, Lexi E. Elliott, Riley A. Fitzpatrick, Jordyn P. Flannery, Jack Fortin, Grace V. Frederick, Charles J. Frost, Kaitlynn A. Getchell, Joseph Godin, Garrett Goldsmith, Mikayla Goodwin, Jackson D. Greer, Jacob A. Griffeth, Kali A. Hale, Delani L. Harrington, Jon A. Harvey, Emily Hayden, Adam Hendrix, Kayla B. Huertas, Celia M. Hunt, Merissa K. Hupper, Tate G. Jewell, Zuzu P. Johnson, Tyler James Kimball, Rylee Alexis Kinney, Zoe W. Lambke, Emma Lancaster, Allison Lohn, Tyler Longley, Meygan Longstaff, Gillian E. Lowney, Alexandria P. Lyons, Elijah B. MacMichael, Elizabeth Dakota Martin, Ashley Lyn Mason, Jack M. Melvin, Benjamin Morgan, Anthony J.E. Munster, Dennis Neal, Zoe Nicholls, Aidan S. Obert, Hailey Paquet, Hunter Parker, Courtney Pelletier, Annah E. Perkins, Hannah Plourde, Alexander Poplawski, Preston I. Quimby, Jacob H. Quirion, Joey L. Ramsdell, Michael J. Reynolds, Sarah N. Roberts, Jenna L. Robertson, Hailey Marie Robinson, Emilee M. Roderick, Clyde A. Rollins, Jacob Rose, Noah E. Savage, Savannah Sawtelle, Emma M.L. Shaw, Cameron S. Shepherd, Isaiah K. Shields, Emma N. Smith, Lilac Snowden-Hallowell, Isabelle H. Stetkis, Lakarria Steward, Torence J. Swain, Harlee-Ann Taylor, Tacoma L. Thompson, Colby Tibbetts, Mercedes L. Towle, Natalie R. Vandergiessen, Olivia C. Vandergiessen, Makayla R. Wallingford, Kiara Warren, Megan Warren, Payson L. Washburn, Emily E. Wetzbarger, Grace E. Weymouth, Heron Wheeler, Katelynn J. White, Joshua Williamson, Katherine L. Wilson, Mason B. Wolfe, Danica S. Wynkoop, Hailey M. York and Alyssah G. Zapata.

